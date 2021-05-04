Беларусь прорабатывает вопросы строительства портового терминала в российских портах

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Белорусские грузы возвращаются в российскую гавань. Накануне премьер Роман Головченко обозначил акценты в работе с российскими портами. Напомним, в феврале Минск и Москва подписали соглашение об экспорте наших нефтепродуктов через порты России на Балтике. Дальше - больше. На очереди лес и большие машины. Впрочем, вопрос открыт. Придется взвесить все за и против, чтобы логистика не ложилась тяжелым грузом на экономику предприятий.

И здесь, кстати, просматривается вариант строительства своего - белорусского - терминала. Такое предложение, к слову, на высшем уровне уже поступало, к примеру, губернатору Ленинградской области. Порт Усть-Луга мог бы стать такой локацией для белорусского терминала и совместным проектом Минска и Москвы.

Но не транзитом единым. Когда утвердят все союзные программы с Россией? Какие отрасли экономики скоординируют в ответ на внешние санкции? И чем загрузят белорусские НПЗ? Корреспондент Светлана Лукьянюк встретилась с главой белорусского правительства.

Белнефтехим заверяет, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме, и ни о какой нехватке топлива на наших автозаправках речь не идет. Возможные перебои с поставками российской нефти на наши НПЗ из-за санкций США на прошлой недели обсуждались в СМИ. Как заверил белорусский премьер Роман Головченко на полях Межправсовета в Казани, все контракты подписаны, и никакие американские санкции не повлияли на их исполнение, а значит нефть по графику будет поступать на наши заводы в Мозыре и Новополоцке.

Что касается нефтепродуктов, Беларусь планирует строительства собственного терминала в российских портах. Рабочая группа изучает все аспекты этого вопроса. Пока еще сложно сказать, где точно будет терминал, сейчас Россия готовит несколько участков. И если они будут соответствовать нашим требованиям, то мы начнем реализацию этого инвестпроекта. Уже, кстати, определен список товаров, где есть экономическая целесообразность переправки их через российские порты. Ведь главное, чтобы предприятия не несли большие дополнительные затраты. Сейчас через российские порты в Ленинградской области переправляются на экспортные рынки белорусские нефтепродукты. С начала года объем этого груза составил более 220 тысяч тонн.



Что касается союзных программ по интеграции, то 26 из них белорусы, завизировав, передали россиянам. В документах обозначено проведение единой политики в разных отраслях экономики (промышленности, сельском хозяйстве). Причем это единые условия не только в сфере хозяйства, но и планирования будущей деятельности. Что касается оставшихся двух программ, они достаточно сложные с экономической точки зрения, и нужно много дополнительных расчетов.



Сейчас разрабатывается и план действий с Россией в сфере микроэлектронной промышленности. Здесь синхронизация нужна, чтобы вовлечь белорусские предприятия микроэлектроники в программы развития такой же промышленности России. И от этого выиграют обе страны.