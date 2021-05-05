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У Беларуси - новый генконсул в Белостоке
05.05.2021 06:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Совет министров Беларуси освободил консула Беларуси в Белостоке Аллу Федорову от должности. На ее место назначен Виктор Савчук. Соответствующий документ
Алла Федорова возглавляла консульство с 2015 года. В постановлении Совмина указано, что консула отправили в отставку в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 статьи 40 закона о госслужбе.
Виктор Савчук занимал должность начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления в МИД Беларуси. 30 апреля Александр Лукашенко
Напомним, Генконсульство в марте временно
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Виктор Савчук занимал должность начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления в МИД Беларуси. 30 апреля Александр...
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