Продавать остатки можно и после 5 мая, но с условиями. Ретейлерам, торгующим косметикой и смазочными материалами, 13 мая нужно провести инвентаризацию остатков – за исключением тех товаров, у которых истек срок годности.

До 18 мая продавцы должны предоставить в инспекцию МНС по месту постановки на учет два экземпляра описи остатков. Один останется у налоговиков, второй направят в издательство "Белбланкавыд". Там нужно будет купить специальные контрольные знаки и не позднее 5 июля промаркировать товар.

Nivea распродадут

Таким образом, найти в магазине тюбики Nivea удастся и после 5 мая – если ретейлером будут выполнены все необходимые процедуры.

"Все будем делать в соответствии с законодательными актами по поводу реализации Nivea. Мы обратились к производителю, поскольку являемся одним из дистрибьюторов продукции на территории Беларуси. Сняли с продажи позиции, указанные в перечне запрещенных товаров, и отправили на склад. Основной вопрос сейчас – получить указанные акцизы. Коллеги разбираются. Как только поймем, как правильно продавать остатки, оформим должным образом и продолжим реализовывать", – сообщил агентству Sputnik Беларусь представитель ретейла, продающего, в том числе, косметику известного немецкого бренда.

Собеседник затруднился назвать количество товаров Nivea, отправленных на склад. Но отметил, что в общем объеме реализуемой продукции это не такой значительный показатель.

Налоговики ранее пояснили, что контролировать ввоз и продажу запрещенных товаров будут повсеместно – в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах, сервисах частных объявлений в сети. Нарушителям направят предписание о запрете, им может грозить штраф до 200 базовых величин за незаконную предпринимательскую деятельность и конфискация суммы дохода.

А что Skoda?

Накануне официальный импортер Skoda, компания "ФелОкт-сервис" сообщил, что с 5 мая дилерские центры чешской марки приостанавливают продажи новых автомобилей. Это делается в связи со вступающим в силу постановлением Совмина N240 от 23.04.2021 года.

"По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально", - говорится в сообщении.

Импортер уточнил, что продажи запчастей на автомобили Skoda не прекращаются, гарантийные обязательства дилеры также будут выполнять в полном объеме.

Напомним, в Беларуси до недавнего времени продавались четыре модели Skoda - это два кроссовера, Kodiaq и Karoq, и два лифтбека, Octavia и Superb. Из них только флагманский Superb произведен в Чехии. Остальные же автомобили собираются в России. Как и популярный в Беларуси Rapid, продажи которого были приостановлены в марте из-за несоответствий в технической документации, выявленных Госстандартом.

Что запрещено?

Постановление Совета министров после президентского указа вышло 23 апреля 2021 года. Был опубликован перечень товаров, запрещенных к реализации на территории страны. Как сказано в документе, это сделано "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

В перечень попали товары компаний Liqui Moly, Skoda Auto и и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Все хОКкей?

В этом году бренд Nivea отказался спонсировать чемпионат мира по хоккею-2021, если бы он проходил в Беларуси. Поддержали косметический бренд Skoda Auto и производитель смазочных материалов Liqui Moly.

В марте этого года Госстандарт по Минской области и Минску приостановил продажу автомобилей Skoda Rapid в Беларуси.

30 марта президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств, по которому предусмотрен запрет на ввоз в республику некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

