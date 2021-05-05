Топ-10 налогоплательщиков Минска возглавила российская компания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая - Sputnik. За январь—март 2021 года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности 3 миллиарда 585 миллионов рублей, пишет "Минск-Новости".

По информации столичного издания, почти треть от внесенной в государственную казну сумму обеспечили всего десять налогоплательщиков в Минске.

В рейтинг крупнейших налогоплательщиков белорусской столицы вошли:

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь",

ООО "Табак-Инвест",

ИП "СЛАВНЕФТЕХИМ",

ЗАО Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики "Минскэнерго",

ЗАО "Белорусская нефтяная компания",

СОАО "Мобильные телесистемы",

ЗАО "Минский завод виноградных вин",

ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" — управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП",

ЗАО "Новая нефтяная компания",

УП по оказанию услуг "А1".

Ранее инспекция МНС по Минску сообщила, что доля налога на добавленную стоимость в поступлениях за первые два месяца текущего года в бюджет составляет около 60,1%. При этом доля подоходного налога достигает цифры в 18,5%.

На акцизы приходится - 7,2 %, налог по упрощенной системе налогообложения (платят ИП – Sputnik) — 3,5 %, налог на доходы — 2,2 %, земельный налог — 1,6 %.

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