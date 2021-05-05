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Главам правительства и МИД поручено внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси
05.05.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Волнующие темы и самые актуальные вопросы экономики.
Накануне Александр Лукашенко
Президент подчеркнул: под санкции Беларусь не прогнется, а главы правительства и МИД получили поручение внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси: от бизнеса, транзита до иностранных агентов в гуманитарной сфере. Последних ждет новое законодательство и перерегистрация.
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Волнующие темы и самые актуальные вопросы экономики. Накануне Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны. Несмотря на неплохие показатели...
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