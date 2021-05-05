Главам правительства и МИД поручено внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси

Источник материала: БT

Волнующие темы и самые актуальные вопросы экономики.

Накануне Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра страны. Несмотря на неплохие показатели в условиях пандемии, Президент заострил внимание именно на отстающих отраслях. Правительству предстоит подстегнуть инвестиционную активность, внутреннюю торговлю, особенно с учетом того, что отдельные "эксперты" клепают один за одним мрачные и ангажированные прогнозы.

Президент подчеркнул: под санкции Беларусь не прогнется, а главы правительства и МИД получили поручение внимательно проанализировать евросоюзовские проекты в Беларуси: от бизнеса, транзита до иностранных агентов в гуманитарной сфере. Последних ждет новое законодательство и перерегистрация.









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