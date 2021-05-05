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Адвокат Тихановского подала жалобу в Генпрокуратуру по поводу публикации записи разговора с клиентом
05.05.2021 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защита Сергея Тихановского подала в Генпрокуратуру жалобу по поводу появления в открытом доступе записей его конфиденциальных бесед с адвокатом. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Тихановского Наталья Мацкевич.
По словам Натальи Мацкевич, запись конфиденциальных бесед адвоката и клиента нарушает права подзащитного, а их обнародование — принцип презумпции невиновности. Именно поэтому 4 мая она подала соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру Беларуси.
— Конечно, я должна отреагировать на такие действия, потому что это нарушение права на защиту Тихановского. И это нарушение презумпции невиновности, если взять все в совокупности эти информационные материалы, которые прямо накануне судебного разбирательства распространяются государственными средствами массовой информации. И нарушение права на защиту и гарантии конфиденциальности беседы адвоката и клиента я как раз-таки обжаловала в Генеральной прокуратуре, потому что это орган, который в общем должен следить за соблюдением законодательства: и о средствах массовой информации, и уголовно-процессуального законодательства, оперативно-разыскной деятельности, если таковая имела место.
В жалобе содержится запрос на проведение проверки, которая должна разобраться с тем, при каких обстоятельствах, кем и с какой целью разговор Тихановского с адвокатом был записан.
— Я указала на те нормы, которые нарушены, на мой взгляд, и попросила провести проверку — выяснить, каким образом эта запись была сделана и появилась в публичном доступе, и предпринять меры прокурорского реагирования.
Говоря о своих ожиданиях по поводу подачи жалобы, Мацкевич подчеркивает, что это закономерная реакция защитника на новые возникшие обстоятельства, а реагировать должны соответствующие органы.
— Мы же юристы, мы говорим о том, что должен сделать юрист в такой ситуации. Вот я сделала свое юридическое действие как защитник. А прокуратура должна сделать свое действие, — заявила адвокат Тихановского.
Также, по ее словам, пока она еще не получила ответ на обращение в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, которую направила по факту появления записи разговора защита Тихановского.
Напомним, 28 апреля в эфире телеканала ОНТ вышло
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Адвокат Тихановского подала жалобу в Генпрокуратуру по поводу публикации записи разговора с клиентом
По мнению Натальи Мацкевич, появление такой записи свидетельствует о нарушении права на конфиденциальность общения адвоката и клиента.
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