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Адвокат Тихановского подала жалобу в Генпрокуратуру по поводу публикации записи разговора с клиентом

05.05.2021 10:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защита Сергея Тихановского подала в Генпрокуратуру жалобу по поводу появления в открытом доступе записей его конфиденциальных бесед с адвокатом. Об этом TUT.BY рассказала адвокат Тихановского Наталья Мацкевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Натальи Мацкевич, запись конфиденциальных бесед адвоката и клиента нарушает права подзащитного, а их обнародование — принцип презумпции невиновности. Именно поэтому 4 мая она подала соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру Беларуси.

— Конечно, я должна отреагировать на такие действия, потому что это нарушение права на защиту Тихановского. И это нарушение презумпции невиновности, если взять все в совокупности эти информационные материалы, которые прямо накануне судебного разбирательства распространяются государственными средствами массовой информации. И нарушение права на защиту и гарантии конфиденциальности беседы адвоката и клиента я как раз-таки обжаловала в Генеральной прокуратуре, потому что это орган, который в общем должен следить за соблюдением законодательства: и о средствах массовой информации, и уголовно-процессуального законодательства, оперативно-разыскной деятельности, если таковая имела место.

В жалобе содержится запрос на проведение проверки, которая должна разобраться с тем, при каких обстоятельствах, кем и с какой целью разговор Тихановского с адвокатом был записан.

— Я указала на те нормы, которые нарушены, на мой взгляд, и попросила провести проверку — выяснить, каким образом эта запись была сделана и появилась в публичном доступе, и предпринять меры прокурорского реагирования.

Говоря о своих ожиданиях по поводу подачи жалобы, Мацкевич подчеркивает, что это закономерная реакция защитника на новые возникшие обстоятельства, а реагировать должны соответствующие органы.

— Мы же юристы, мы говорим о том, что должен сделать юрист в такой ситуации. Вот я сделала свое юридическое действие как защитник. А прокуратура должна сделать свое действие, — заявила адвокат Тихановского.

Также, по ее словам, пока она еще не получила ответ на обращение в Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, которую направила по факту появления записи разговора защита Тихановского.

Напомним, 28 апреля в эфире телеканала ОНТ вышло расследование, касающееся «дела о попытке госпереворота» в Беларуси. В нем был показан отрывок разговора Сергея Тихановского с защитником — судя по записи, видеокамера была установлена прямо в помещении, где адвокаты общаются с клиентами, хотя по закону все разговоры с защитником конфиденциальны. Из его слов можно сделать вывод, что речь идет о младшем сыне Александра Лукашенко Николае, однако в отрывке его имя не называется.

 
 
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По мнению Натальи Мацкевич, появление такой записи свидетельствует о нарушении права на конфиденциальность общения адвоката и клиента.
 
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