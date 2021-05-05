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Доллар и евро подешевели на старте торгов в среду
05.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая ― Sputnik. Евро и доллар США упали в цене, российский рубль стал дороже в начале торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации БВФБ на 10:30, евро просел на 0,28%, доллар США уменьшился в цене на 0,09%, российский рубль подскочил на 0,34%.
В начале торгов 5 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В чем хранить деньги?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова
Однако, эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Российская валюта же, наоборот, подорожала в начале торгов в середине недели по отношению к белорусскому рублю.
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