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ТАСС: Федуту в Москве нашли по камерам видеонаблюдения. Записи уничтожили
05.05.2021 11:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оперативникам ФСБ России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве удалось установить местонахождение политолога Александра Федуты, обвиняемого в Беларуси в подготовке «государственного переворота». Об этом
«Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы, сотрудникам российских силовых ведомств удалось получить информацию о том, где именно Александр Федута снимал квартиру. Все его передвижения спецслужбам РФ удалось вычислить после того, когда он вышел из такси и направился в съемную жилплощадь, расположенную возле станции метро «Белорусская», — рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что соответствующие видеозаписи о передвижениях Федуты уничтожены.
«Дело о госперевороте»
Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года
— Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей (у Александра Лукашенко трое сыновей — 16, 41 и 45 лет. — Прим. TUT.BY). В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали.
Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом: «Бульканье — и ни одного ответа».
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире ОНТ сообщил, что в преступной группе состояли Александр Федута, Юрий Зенкович и Григорий Костусев. В эфире также заявили, что «переворот заговорщики наметили на лето этого года, июнь или июль».
ФСБ России
В Госдепартаменте
В отношении задержанных фигурантов «дела о госперевороте» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы. КГБ предъявил
28 апреля на телеканале ОНТ показали двухсерийный
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«Все его передвижения спецслужбам РФ удалось вычислить после того, когда он вышел из такси и направился в съемную жилплощадь, расположенную возле станции метро...
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