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Генпрокуратура направила «дело Тихановского» в суд. И кое-что рассказала про 900 тысяч долларов
05.05.2021 11:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского и других фигурантов. Об этом
— Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Саков, Попов, Лосик, Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году. Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что «в результате противоправных действий Тихановского и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей». Генеральная прокуратура в рамках уголовного дела предъявила к обвиняемым иск о возмещении ущерба, причиненного их действиями.
На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей. В Генпрокуратуре также рассказали об итогах обыска у Тихановского.
— В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов США, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях, — говорится в заявлении ведомства.
В Генпрокуратуре также заявили, что «обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами», «обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно», «нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования не допущено».
Теперь в Верховном суде должны решить, когда и где пройдет судебный процесс.
Кого и в чем обвиняют
Сергею Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову инкриминированы следующие составы преступлений:
— организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до пятнадцати лет лишения свободы;
— распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси) — от пяти до двенадцати лет лишения свободы;
— угрозы в адрес председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Беларуси) — до пяти лет лишения свободы;
— организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси) — до трех лет лишения свободы.
Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы следующим образом:
— разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси);
— организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).
Обвиняемые — кто они и когда были задержаны?
Сергея Тихановского и еще несколько человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух. В начале марта Следственный комитет сообщил, что Тихановскому предъявлено обвинение по четырем статьям. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Белорусские правозащитники
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В Генпрокуратуре также заявили, что «обвинение предъявлено обоснованно и подтверждено собранными доказательствами», «обстоятельства уголовного дела...
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