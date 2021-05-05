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Официальный представитель ЕС рассказал о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций
05.05.2021 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и силовиков будет принят «в ближайшее время». Почему его не подготовили к 10 мая, как планировалось ранее, TUT.BY спросил у официального представителя ЕС, пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.
Напомним, накануне стало известно, что принятие
Петер Стано объясняет, почему не успели — между странами — членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.
— Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур. Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств — членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал TUT.BY Петер Стано.
В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.
История санкций Евросоюза
С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.
В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября,
Второй пакет санкций был
17 декабря Евросоюз принял
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Накануне стало известно, что принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня, хотя ранее речь шла про 10 мая. Причина, как писали СМИ, в том,...
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