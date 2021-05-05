Официальный представитель ЕС рассказал о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций

Источник материала: Tut.by

Четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и силовиков будет принят «в ближайшее время». Почему его не подготовили к 10 мая, как планировалось ранее, TUT.BY спросил у официального представителя ЕС, пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.



Фото: ec.europa.eu

Напомним, накануне стало известно, что принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня, хотя ранее речь шла про 10 мая. Причина, как писали СМИ, в том, что пакет документов просто не успели подготовить.

Петер Стано объясняет, почему не успели — между странами — членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.

— Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами — членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур. Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств — членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал TUT.BY Петер Стано.

В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.

История санкций Евросоюза

С октября 2020 года ЕС ввел уже три пакета санкций против Беларуси.

В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других.

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140-й ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО МЗКТ, ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».