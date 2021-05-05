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Подготовку к Форуму регионов Беларуси и России обсудили в Совете республики
05.05.2021 13:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая - Sputnik. В Совете республики прошло рабочее совещание по вопросу подготовки мероприятий VIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.
Темой очередного масштабного мероприятия, посвященного двустороннему сотрудничеству в Союзном государстве, станет "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации".
"На очередном рабочем совещании обсуждались ключевые вопросы, касающиеся организации проведения секций Форума, их наполнения и содержания, формата и мест проведения", - уточнили в Совете республики.
В этом году в рамках форума будут работать шесть основных секций, а также в план включено проведение молодежного форума двух стран.
В прошлом году
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В этом году мероприятие пройдет в Московской области и будет включать в себя работу шести секций, а также молодежный форум двух стран.
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