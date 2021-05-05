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Банк развития в I квартале зафиксировал рекордную финансовую поддержку экспорта
05.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Банк развития в I квартале зафиксировал рекордную финансовую поддержку экспорта. На 1 апреля величина профильного кредитного портфеля составила 632 млн рублей. Что касается географии, в топе Россия: на нее приходится больше половины профинансированных экспортных проектов. Далее идут Литва и Казахстан. Расширена поддержка белорусских поставок в Украину, Польшу, Монголию и Сингапур. Среди новых рынков Узбекистан, благодаря поддержке Банка развития в эту страну отправятся партии техники МТЗ и МАЗа. Отметим, в I квартале многие белорусские предприятия показали рост объемов производства и реализации, в том числе на экспорт.
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Банк развития в I квартале зафиксировал рекордную финансовую поддержку экспорта. На 1 апреля величина профильного кредитного портфеля составила 632 млн рублей. Что...
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