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Огонь лихорадочный, в основном по своим. Власти грозят контрсанкциями и даже решились деликатно ущипнуть обидчика. Мнение
05.05.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вот уже пару месяцев Беларусь прикидывает, как бы нанести ответный удар западным обидчикам, отобравшим у нас любимые игрушки (хоккей, "Евровидение"), закрывшим дорогу к финансовым потокам и методично душащим совершенно неэффективными (с точки зрения властей) санкциями. Пока получается весьма асимметрично, если не сказать — странно.
Еще в январе, после третьего пакета санкций от ЕС, Александр Лукашенко
За обидный отказ от спонсорства чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Беларуси после нескольких месяцев размышлений и приготовлений правительство ввело санкции в отношении некоторых западных брендов, в частности
Со Skoda и вовсе неудобно вышло. Продажи дилеры
Так что есть право, а есть — моральное право. Не перепутайте.
«Дальше будем действовать по обстановке», — сурово
Александр Лукашенко
А посмотрите. Можно даже сравнить с белорусскими аналогами. И подумать, почему те же пивники или деревообработчики годами работают в одной стране с разным результатом. И почему
И если есть искушение взять и отобрать что-то у литовцев, австрийцев, финнов или других буржуев, придется учитывать, что на выходе вы получите не прибыльный актив, деньги которого мы сможем направить на укрепление нашей ненаклоняемой стабильности, а море проблем. Потому что предприятие — это не станки и планы, а миссия, стратегия, supply chain management. Можно силовым приемом отжать предприятие, но удержать на нем кадры, поставщиков и клиентов постановлением или даже декретом не получится.
Впрочем, можно не церемониться и особо вражеские предприятия закрыть. Как в песочнице: сам ничего придумать не могу, играть по правилам не хочу, зато порушить все и заодно щелбанов надавать незадачливым соседям — пожалуйста.
Главное — любимую не отдавать. А что у частников, своих и зарубежных, как-то заметно чаще получается и прибыль иметь, и более приличные трусы, колготки, сырки, селедку, пиво, стиральный порошок, диваны и детские игрушки выпускать, так это потому, что власть им позволила. Создала условия. Но в случае малейшей нелояльности может и передумать.
И неважно, что эти угрозы — даже не выстрел в ногу, который предполагает определенное целеполагание и направленность действия, а беспорядочная пальба. Пока в основном по своим.
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Огонь лихорадочный, в основном по своим. Власти грозят контрсанкциями и даже решились деликатно ущипнуть обидчика. Мнение
И если есть искушение взять и отобрать что-то у литовцев, австрийцев, финнов или других буржуев, придется учитывать, что на выходе вы получите не прибыльный актив,...
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