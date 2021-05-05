Огонь лихорадочный, в основном по своим. Власти грозят контрсанкциями и даже решились деликатно ущипнуть обидчика. Мнение

Источник материала: Tut.by

Вот уже пару месяцев Беларусь прикидывает, как бы нанести ответный удар западным обидчикам, отобравшим у нас любимые игрушки (хоккей, "Евровидение"), закрывшим дорогу к финансовым потокам и методично душащим совершенно неэффективными (с точки зрения властей) санкциями. Пока получается весьма асимметрично, если не сказать — странно.

Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Еще в январе, после третьего пакета санкций от ЕС, Александр Лукашенко заявил: «Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать». Он продолжил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные: «Они (страны, которые ввели санкции) должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

За обидный отказ от спонсорства чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Беларуси после нескольких месяцев размышлений и приготовлений правительство ввело санкции в отношении некоторых западных брендов, в частности косметики Nivea и автомобилей Skoda . Концерн Beiersdorf с годовой выручкой более 7,6 млрд евро и чистой прибылью 760 млн евро вряд ли заметит потерю белорусского рынка. А вот поклонникам брендов концерна, от демократичной Nivea до люксовой La Prairie, придется немного пострадать ради укрепления суверенитета страны и чувства собственного достоинства самых обидчивых представителей вертикали. Интересно, что углубить санкции, добавив в список "запрещенки" продукцию владельца контрольного пакета Beiersdorf, компании Maxingvest AG, материнской компании Tchibo (да-да, производитель кофе) Беларусь не решилась.

Со Skoda и вовсе неудобно вышло. Продажи дилеры приостановили с прекрасной формулировкой «до выяснения области действия и механизма применения данного постановления», некоторые покупатели зависли в недоумении от невозможности ввезти уже оплаченные авто, но пикантность в том, что в Беларусь машины этой марки ввозились в основном российской сборки. Так что, как говорится, ни один гражданин ЕС в результате сокрушительного удара не пострадал. И хотя премьер Головченко уверяет, что россияне не в обиде , осадок наверняка остался. «Моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС», — уверяет он.

Так что есть право, а есть — моральное право. Не перепутайте.

«Дальше будем действовать по обстановке», — сурово предупредил премьер.

Александр Лукашенко был несколько конкретнее : «Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».

А посмотрите. Можно даже сравнить с белорусскими аналогами. И подумать, почему те же пивники или деревообработчики годами работают в одной стране с разным результатом. И почему литовская VMG считает прибыль, а наши модернизированные деревообрабатывающие предприятия передают из рук в руки, а в балансе у них — минусы. Вот только по итогам 2020 года: «Ивацевичдрев» (управляющая компания создаваемого деревообрабатывающего холдинга , куда передадут активы из Банка развития) — чистый убыток 64,6 млн рублей, «Гомельдрев» — 12,8 млн рублей, «Мостовдрев» — 16,4 млн рублей, «Речицадрев» — 28,3 млн рублей, «ФанДОК» — 10,6 млн рублей, «Борисовдрев» — 10,2 млн рублей, «Витебскдрев» — 13 млн рублей, «Могилевдрев» — 1,6 млн рублей.

И если есть искушение взять и отобрать что-то у литовцев, австрийцев, финнов или других буржуев, придется учитывать, что на выходе вы получите не прибыльный актив, деньги которого мы сможем направить на укрепление нашей ненаклоняемой стабильности, а море проблем. Потому что предприятие — это не станки и планы, а миссия, стратегия, supply chain management. Можно силовым приемом отжать предприятие, но удержать на нем кадры, поставщиков и клиентов постановлением или даже декретом не получится.



Кадр из фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Впрочем, можно не церемониться и особо вражеские предприятия закрыть. Как в песочнице: сам ничего придумать не могу, играть по правилам не хочу, зато порушить все и заодно щелбанов надавать незадачливым соседям — пожалуйста.

Главное — любимую не отдавать. А что у частников, своих и зарубежных, как-то заметно чаще получается и прибыль иметь, и более приличные трусы, колготки, сырки, селедку, пиво, стиральный порошок, диваны и детские игрушки выпускать, так это потому, что власть им позволила. Создала условия. Но в случае малейшей нелояльности может и передумать.

И неважно, что эти угрозы — даже не выстрел в ногу, который предполагает определенное целеполагание и направленность действия, а беспорядочная пальба. Пока в основном по своим.

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