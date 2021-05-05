ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огонь лихорадочный, в основном по своим. Власти грозят контрсанкциями и даже решились деликатно ущипнуть обидчика. Мнение

05.05.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вот уже пару месяцев Беларусь прикидывает, как бы нанести ответный удар западным обидчикам, отобравшим у нас любимые игрушки (хоккей, "Евровидение"), закрывшим дорогу к финансовым потокам и методично душащим совершенно неэффективными (с точки зрения властей) санкциями. Пока получается весьма асимметрично, если не сказать — странно.

  • Ольга ЛойкоГлавный редактор политико-экономического блока новостей

    Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.

Еще в январе, после третьего пакета санкций от ЕС, Александр Лукашенко заявил: «Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать». Он продолжил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий — мелкие, средние, крупные: «Они (страны, которые ввели санкции) должны понимать. У нас хорошо с ними — хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы».

За обидный отказ от спонсорства чемпионата мира по хоккею в случае его проведения в Беларуси после нескольких месяцев размышлений и приготовлений правительство ввело санкции в отношении некоторых западных брендов, в частности косметики Nivea и автомобилей Skoda. Концерн Beiersdorf с годовой выручкой более 7,6 млрд евро и чистой прибылью 760 млн евро вряд ли заметит потерю белорусского рынка. А вот поклонникам брендов концерна, от демократичной Nivea до люксовой La Prairie, придется немного пострадать ради укрепления суверенитета страны и чувства собственного достоинства самых обидчивых представителей вертикали. Интересно, что углубить санкции, добавив в список "запрещенки" продукцию владельца контрольного пакета Beiersdorf, компании Maxingvest AG, материнской компании Tchibo (да-да, производитель кофе) Беларусь не решилась.

Со Skoda и вовсе неудобно вышло. Продажи дилеры приостановили с прекрасной формулировкой «до выяснения области действия и механизма применения данного постановления», некоторые покупатели зависли в недоумении от невозможности ввезти уже оплаченные авто, но пикантность в том, что в Беларусь машины этой марки ввозились в основном российской сборки. Так что, как говорится, ни один гражданин ЕС в результате сокрушительного удара не пострадал. И хотя премьер Головченко уверяет, что россияне не в обиде, осадок наверняка остался. «Моральное право на принятие таких мер неоспоримо с нашей стороны. Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании соответствующего указа президента, это не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС», — уверяет он. 

Так что есть право, а есть — моральное право. Не перепутайте.

«Дальше будем действовать по обстановке», — сурово предупредил премьер.

Александр Лукашенко был несколько конкретнее: «Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу».

А посмотрите. Можно даже сравнить с белорусскими аналогами. И подумать, почему те же пивники или деревообработчики годами работают в одной стране с разным результатом. И почему литовская VMG считает прибыль, а наши модернизированные деревообрабатывающие предприятия передают из рук в руки, а в балансе у них — минусы. Вот только по итогам 2020 года: «Ивацевичдрев» (управляющая компания создаваемого деревообрабатывающего холдинга, куда передадут активы из Банка развития) — чистый убыток 64,6 млн рублей, «Гомельдрев» — 12,8 млн рублей, «Мостовдрев» — 16,4 млн рублей, «Речицадрев» — 28,3 млн рублей, «ФанДОК» — 10,6 млн рублей, «Борисовдрев» — 10,2 млн рублей, «Витебскдрев» — 13 млн рублей, «Могилевдрев» — 1,6 млн рублей. 

И если есть искушение взять и отобрать что-то у литовцев, австрийцев, финнов или других буржуев, придется учитывать, что на выходе вы получите не прибыльный актив, деньги которого мы сможем направить на укрепление нашей ненаклоняемой стабильности, а море проблем. Потому что предприятие — это не станки и планы, а миссия, стратегия, supply chain management. Можно силовым приемом отжать предприятие, но удержать на нем кадры, поставщиков и клиентов постановлением или даже декретом не получится.


Кадр из фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять»

Впрочем, можно не церемониться и особо вражеские предприятия закрыть. Как в песочнице: сам ничего придумать не могу, играть по правилам не хочу, зато порушить все и заодно щелбанов надавать незадачливым соседям — пожалуйста.

Главное — любимую не отдавать. А что у частников, своих и зарубежных, как-то заметно чаще получается и прибыль иметь, и более приличные трусы, колготки, сырки, селедку, пиво, стиральный порошок, диваны и детские игрушки выпускать, так это потому, что власть им позволила. Создала условия. Но в случае малейшей нелояльности может и передумать.

И неважно, что эти угрозы — даже не выстрел в ногу, который предполагает определенное целеполагание и направленность действия, а беспорядочная пальба. Пока в основном по своим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И если есть искушение взять и отобрать что-то у литовцев, австрийцев, финнов или других буржуев, придется учитывать, что на выходе вы получите не прибыльный актив,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Официальный представитель ЕС рассказал о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by