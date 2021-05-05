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Дело Николая Дедка направлено в прокуратуру. Его обвиняют по трем статьям
05.05.2021 15:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисту и блогеру Николаю Дедку предъявлено окончательное обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Его дело направлено в прокуратуру.
Николая Дедка обвиняют по трем статьям, о которых ранее
Николай и его адвокаты ознакомились с материалами дела, после чего оно было направлено в прокуратуру.
— Процедура такая: прокуратура изучает обвинительное заключение и затем решает вопрос, достаточно ли оснований для направления дела в суд, — рассказывает его отец Александр Дедок. — Кстати, в результате ознакомления с делом адвокат и Николай обнаружили странную вещь. В процессе его ареста и проведения обыска у него изымали вещи, в том числе пресловутые бутылки (СК
У Дедка остаются нерешенными вопросы со здоровьем: частые головные боли и проблемы с желудком. Он просил об обследовании и проведении ему фиброгастроскопии, которые, по словам отца, ему не проводят. Кроме этого Николай практически не получает писем, а близким с перебоями приходит корреспонденция от него.
— Я последнее письмо от него получил, датированное шестым апреля. Николай не получил ни одного письма от сестры, одно ей вернулось, остальные вообще пропали. Его де-факто лишили права получать и отправлять письма. Он был на приеме у прокурора по надзору, который приезжал в СИЗО, это было более 10 дней назад, тот обещал разобраться и принять меры, но никаких изменений не произошло, — делится отец Николая.
Александр Дедок в свою очередь пробовал попасть на примем к начальнику СИЗО № 1 в приемный день 3 мая, чтобы обсудить эту ситуацию с сыном, однако в приеме ему отказали и причину не объяснили, говорит он.
Николай не признает вину ни по одной из статей. Отец указывает, что «Николай относится к этому как к преследованию за его взгляды, убеждения, желание говорить людям правду».
История задержания и суть обвинений Николая Дедка
32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка
В марте в Следственном комитете
— Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им телеграм-канала (ч. 3 ст. 361. — Прим. TUT.BY). Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих, — говорилось в сообщении СК.
В СИЗО Николая Дедка, как и некоторых других людей, содержащихся в СИЗО и признанных правозащитниками политзаключенными,
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Дедку предъявили окончательное обвинение по трем статьям УК.
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