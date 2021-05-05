Переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. "Информация "Транснефти" о снижении поставок нефти в мае не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок".