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Переработка нефти в мае превысит уровень бизнес-планов

05.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. "Информация "Транснефти" о снижении поставок нефти в мае не противоречит заданиям, так как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок". 

 
 
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим". Объемы майской переработки нефти даже...
 
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