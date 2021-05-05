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МАРТ предлагает скорректировать перечень пластиковой посуды в общепите

05.05.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

МАРТ предлагает исключить несколько видов пластиковой посуды из перечня запрещенных в общепите. В списке стаканы объемом 300 мл и более, трубочки для напитков, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, банки и бутылки. Общественное обсуждение проходит на правовом форуме Беларуси. Цель постановления - не допустить ухудшения экономической ситуации в сфере общественного питания. Риски связаны с отсутствием отдельных видов альтернативной посуды из экологически безопасных материалов. А для общепита важно сохранение качества упакованной продукции, поэтому свойства упаковки имеют особое значение. 

 
 
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МАРТ предлагает исключить несколько видов пластиковой посуды из перечня запрещенных в общепите. В списке стаканы объемом 300 мл и более, трубочки для напитков, а...
 
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