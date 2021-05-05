В Беларуси работодатели задолжали ФСЗН 13,1 млн рублей

По данным на 1 апреля текущего года объем суммарной просроченной задолженности нанимателей перед Фондом соцзащиты населения составил 13,1 млн рублей. ФСЗН опубликовал список должников.

В сравнении с 1 апрелем 2020 года суммарный долг снизился на 7,5 млн рублей, однако по сравнению с 1 января текущего года – вырос на 1,4 млн руб.

Фонд соцзащиты населения собрал данные по всем областям республики и опубликовал на своем официальном сайте список тех, кто должен за страховые взносы более 100 рублей.

Таким образом, в Минске на 1 апреля в список неплательщиков попал 141 субъект хозяйствования (-17 в сравнении с 1 января 2021 года), в Могилевской области — 112 (+14), в Гродненской — 32 (-2), в Минской — 219 (-20), в Гомельской — 30 (-11), в Витебской — 123 (-30), в Брестской — 114 (-27).

Суммарное число должников за четвертый квартал снизилось на 103 субъекта хозяйствования, до 771.

На сайте ФСЗН приводится график динамики просроченной задолженности:

Стоит отметить, что на момент опубликования списка должников около некоторых предприятий и ИП указано, что они погасили задолженность. Поэтому на сегодняшний день число неплательщиков немного уменьшилось.