ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси работодатели задолжали ФСЗН 13,1 млн рублей

05.05.2021 17:01 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

По данным на 1 апреля текущего года объем суммарной просроченной задолженности нанимателей перед Фондом соцзащиты населения составил 13,1 млн рублей. ФСЗН опубликовал список должников.

В сравнении с 1 апрелем 2020 года суммарный долг снизился на 7,5 млн рублей, однако по сравнению с 1 января текущего года – вырос на 1,4 млн руб.

Фонд соцзащиты населения собрал данные по всем областям республики и опубликовал на своем официальном сайте список тех, кто должен за страховые взносы более 100 рублей.

Таким образом, в Минске на 1 апреля в список неплательщиков попал 141 субъект хозяйствования (-17 в сравнении с 1 января 2021 года), в Могилевской области — 112 (+14), в Гродненской — 32 (-2), в Минской — 219 (-20), в Гомельской — 30 (-11), в Витебской — 123 (-30), в Брестской — 114 (-27).

Суммарное число должников за четвертый квартал снизилось на 103 субъекта хозяйствования, до 771.

На сайте ФСЗН приводится график динамики просроченной задолженности:

Стоит отметить, что на момент опубликования списка должников около некоторых предприятий и ИП указано, что они погасили задолженность. Поэтому на сегодняшний день число неплательщиков немного уменьшилось.

Напомним, за первый квартал текущего года поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,8 млрд рублей, расходы фонда - 4,7 млрд. Таким образом, профицит бюджета ФСЗН составил 0,1 млрд рублей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным на 1 апреля текущего года объем суммарной просроченной задолженности нанимателей перед Фондом соцзащиты населения составил 13,1 млн рублей....
 
Новости дня
Новости экономики
 
В жертвах - пять лесхозов и завод. СК объявил в розыск мужчину, его подозревают в мошенничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by