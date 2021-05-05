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"В однушке можно уложиться с дизайнером в $30 тысяч". Всегда ли выгодно делать ремонт самому и почему
05.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мечта многих новоселов - чтобы кто-то взял у них ключи от бетонного пространства их новостройки, показал картинку идеальной квартиры, создал эргономичную и комфортную среду, как на той картинке, и отдал ключи для заселения. И все это по цене, которую в принципе готовы были потратить на ремонт. О ценах на дизайнерский ремонт "под ключ" и трендах мы поговорили с дизайнером интерьера Екатериной Трухановой.
"Проще всего создать красивые картинки и получить за это деньги. Но так ваши идеи на воплотятся в жизнь"
- Вы с командой специализируетесь на дизайне под ключ. И даже для этого текста в качестве иллюстраций предлагаете не визуализации, а фото реальных квартир. Это не самое распространенное на рынке предложение.
- Многим дизайнерам не нравится заниматься авторским надзором и контролем за строителями и отделочниками. Проще всего создать концепт, красивые картинки и получить за это деньги. Но, увы, такие концепты не воплощаются в жизнь на 100%. Только если все контролируешь сам, можешь в итоге получить то, что не отличить от первоначальной концепции. Мне нравится видеть результат. И нравится, что итог - фотографии квартиры - можно разместить в специализированном издании, подтвердив свои компетенции. Большинство наших интерьеров публикуют интерьерные журналы. Не белорусские, мировые, в частности, ELLE decoration.
- Правильно я понимаю: вас заказчик приводит в квартиру, показывает, и вы делаете для него все? Если его устраивает визуализация, следующий раз он может показаться в квартире уже с чемоданами и кошкой?
- Да, если у заказчика нет острого желания приезжать в квартиру, чтобы посмотреть, как продвигаются работы. Обычно заказчики все-таки живо интересуются всеми этапами работ.
- Общее представление о дизайнерах твердое - это дорого. Разве что концепт с прорисовкой, где будет стоять мебель и где выводить розетки, каждому по карману.
- Дизайнеров много, и большинство тех, кто обустраивает квартиру. К ним обращается по крайней мере за технической частью, базовыми чертежами, а затем уже концептом. Начинающие дизайнеры берут от 5 долларов за квадратный метр за дизайн-проект. Цена доходит и до 100 долларов за квадратный метр. Столько могут себе позволить указывать маститые профессионалы с именем, они берутся только за премиальные объекты с соответствующим метражом и используют только премиальные материалы.
"Мне не приходилось встречать состоятельных людей, которые бы не ограничивали бюджет"
- И все же хочется конкретики. Сколько может стоить дизайнерский ремонт "под ключ" с мебелью и картинами в однокомнатной квартире?
- Полагаю, можно вписаться в 30 тысяч долларов. Это минимальный бюджет. Собственно, заказчик называет бюджет и диктует свои правила. Заказчик может поставить задачу использовать и иконические итальянские предметы, и мебель белорусских производителей, и - икеевскую. Это распространенная практика, все заказчики - за разумное использование их средств. Мне не приходилось встречать состоятельных людей, которые бы не ограничивали бюджет.
- Как часто у тех, кто заказывает только визуализацию, получается сделать то, что нарисовал дизайнер?
- Не слышала про такие случаи (смеется, - прим. авт.). Если у заказчика есть только визуализация, без чертежей и сметы технических характеристик - маловероятно воссоздать такой интерьер в реальности самому. Довести интерьер до того, чтобы он соответствовал картинке, можно только при авторском надзоре. Люди так устроены. Дизайнер "нарисовал" серую плитку, а в магазине вы встречаете яркую, с марроканскими мотивами, и это любовь с первого взгляда, ее нельзя не купить. Или у вас определенный диван - но вы случайно натыкаетесь на другой, просто потрясающий, и - покупаете. И вы счастливый обладатель того, что уже не вписывается в концепцию дизайнера. Так, постепенно, ваш дизайн-проект изменяется. И уже не получается то, что планировалось.
Грубо, авторское сопровождение - это когда с вами везде будет ходить за ручку дизайнер, и будет объяснять, почему в проекте такая плитка, или такой диван.
Хуже, когда человек обходится вообще без дизайн-проекта. Он, когда ходит по магазинам и покупает материалы и мебель, не думает об общей стилистике, общем цветовом решении. И каждый предмет может быть интересным, но общая картина выходит удручающей.
С технической точки зрения без дизайн-проекта ремонт может оказаться и значительно дороже. Если нет базовых чертежей (по электрике, вентиляции, кондиционированию и т.д), когда появляются мебель, светильники, картины, вы обнаруживаете, что розетки не совсем там, где им полагается быть, или выключатели не там, или батарея мешает поставить холодильник, и в гардеробной вообще нет вентиляции, зато запахи там "накапливаются". И нет места, где сушить белье. И не предусмотрено места для хранения пылесоса или гладильной доски. И тут либо смирится и все время помнить про свои ошибки, или переделывать, а это уже значительные траты. Очень сложно найти рабочих, готовых что-то переделывать по-мелочи. Ремонт затягивается. И вы уже осознаете, что имело смысл приглашать дизайнера, чтобы он сделал базовые чертежи и предусмотрел все эти моменты.
Еще больше упрощает выбор дизайнерский концепт - смета технических характеристик - "документ", в котором прописаны конкретные материалы, места их продажи, размеры (объемы), цветовое решение (артикулы).
- Эргономика, функционал - главное в работе дизайнера?
- Первоочередное, я бы сказала, нулевая, безусловная отметка. Но миссия дизайнера - сделать интерьер таким, в котором заказчик получит именно те эмоции, которые ему сейчас необходимы. Кому-то нужна квартира, которая производит вау-эффект. Но, например, заказчик, который много работает, захочет интерьер, в котором может полностью расслабится, такой, в котором ни одна деталь не заставляет ее замечать. Есть заказчики, которые хотят себя чувствовать в другой стране, квартира должна ассоциироваться с долгим и комфортным отпуском.
- Мода на страны еще существует? Помнится, были популярны японский минимализм, индийское разноцветье и колониальные мотивы. А сейчас что?
- Сейчас нет массовой увлеченности и моды на конкретную страну. Более популярны Италия/Франция, скандинавские интерьеры, и Таиланд, острова, с его теплыми оттенками и аутентичной мебелью.
- Мне казалось, что любовь к итальянским фабрикам исчезнет, как термин "евроремонт"...
- Это не может исчезнуть. Италия еще надолго останется знаком качества, как и одним из основных центров дизайна, благодаря в том числе и всемирно известной выставке Salone del Mobile. У итальянцев много культовой мебели, копии которой расходятся по всему миру. Но есть и фабрики, разместившие производство в Китае... так что это миф, что вся итальянская мебель стоит космических денег. И нет смысла покупать итальянский диван известнейшей марки, если вы не получаете радости от обладания этой вещью, и вас устроит качественный белорусский или польский.
Есть ценители штучных предметов мебели от известных мастеров. Но современные люди не обставляют ими всю квартиру. Чаще всего будет обеденный стол от белорусских мастеров, стулья от них же, но вот люстра - итальянская.
"Плюс опытных дизайнеров - они могут сделать красиво и недорого"
- Всегда было интересно, почему в статьях о квартирах, выставленных на продажу, называются неимоверные суммы, вложенные в дизайнерский ремонт?
- Ну я уже сказала - стартует цена с 30 тысяч. Но можно ведь заказать какой-то эксклюзивный антикварный предмет интерьера за столько же - и вот уже цена увеличивается вдвое. Потолка не существует.
- Сейчас хорошо сдаются арендные квартиры с дизайнерским ремонтом. К вам обращаются с запросом "сделайте красиво и очень дешево"?
- Да, очень популярный запрос. Плюс опытных дизайнеров - они могут сделать красиво и недорого. Они знают бренды, недорогие и качественные, которые нравятся и на которые не жалуются. Кстати, в той же Литве очень много дизайнерских арендных квартир. Интерьерный стилист помогает готовить фото для сайтов аренды, добавляет квартире жизни, показывает детали, фактуры. Смотришь фото - и чувствуешь себя там, начинаешь мечтать об этой квартире. У нас этот тренд только начинает проявляться. Но будет расти - дизайнерские квартиры сдаются на треть, а то и на 50% дороже чем квартиры, в создании которых дизайнер не участвовал.
Но понятие дешево - относительно. В арендной квартире нужно использовать максимально долговечные материалы, а они не самые дешевые.
- У вас есть любимая стилистика?
- Нет, я работаю в разной стилистике, интерьеры (вы можете видеть иллюстрации) очень разные. Есть авторское видение, но мы учитываем прежде всего интересы заказчика, его видение комфорта, его темп жизни.
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"В однушке можно уложиться с дизайнером в $30 тысяч". Всегда ли выгодно делать ремонт самому и почему
Мечта многих новоселов - чтобы кто-то взял у них ключи от бетонного пространства их новостройки, показал картинку идеальной квартиры, создал эргономичную и...
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