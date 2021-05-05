"В однушке можно уложиться с дизайнером в $30 тысяч". Всегда ли выгодно делать ремонт самому и почему

- Общее представление о дизайнерах твердое - это дорого. Разве что концепт с прорисовкой, где будет стоять мебель и где выводить розетки, каждому по карману.

- Дизайнеров много, и большинство тех, кто обустраивает квартиру. К ним обращается по крайней мере за технической частью, базовыми чертежами, а затем уже концептом. Начинающие дизайнеры берут от 5 долларов за квадратный метр за дизайн-проект. Цена доходит и до 100 долларов за квадратный метр. Столько могут себе позволить указывать маститые профессионалы с именем, они берутся только за премиальные объекты с соответствующим метражом и используют только премиальные материалы.

"Мне не приходилось встречать состоятельных людей, которые бы не ограничивали бюджет"

- И все же хочется конкретики. Сколько может стоить дизайнерский ремонт "под ключ" с мебелью и картинами в однокомнатной квартире?

- Полагаю, можно вписаться в 30 тысяч долларов. Это минимальный бюджет. Собственно, заказчик называет бюджет и диктует свои правила. Заказчик может поставить задачу использовать и иконические итальянские предметы, и мебель белорусских производителей, и - икеевскую. Это распространенная практика, все заказчики - за разумное использование их средств. Мне не приходилось встречать состоятельных людей, которые бы не ограничивали бюджет.

- Как часто у тех, кто заказывает только визуализацию, получается сделать то, что нарисовал дизайнер?

- Не слышала про такие случаи (смеется, - прим. авт.). Если у заказчика есть только визуализация, без чертежей и сметы технических характеристик - маловероятно воссоздать такой интерьер в реальности самому. Довести интерьер до того, чтобы он соответствовал картинке, можно только при авторском надзоре. Люди так устроены. Дизайнер "нарисовал" серую плитку, а в магазине вы встречаете яркую, с марроканскими мотивами, и это любовь с первого взгляда, ее нельзя не купить. Или у вас определенный диван - но вы случайно натыкаетесь на другой, просто потрясающий, и - покупаете. И вы счастливый обладатель того, что уже не вписывается в концепцию дизайнера. Так, постепенно, ваш дизайн-проект изменяется. И уже не получается то, что планировалось.