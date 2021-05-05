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В жертвах - пять лесхозов и завод. СК объявил в розыск мужчину, его подозревают в мошенничестве
05.05.2021 17:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет объявил в межгосударственный розыск 39-летнего мужчину. Его подозревают в мошенничестве на госзакупках.
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СК сообщает, что таким образом подозреваемый с августа 2020 по январь 2021 присвоил себе более 250 тысяч рублей. Жертвами названы пять лесхозов и завод, а среди техники, которую обязался поставить подозреваемый, были тракторы и станки.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 4 статьи 211 Уголовного кодекса (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере).
Следователи просят тех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (017) 389 55 55 и 8 (044) 500 31 11.
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Подозреваемого объявили в межгосударственный розыск.
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