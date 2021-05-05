В жертвах - пять лесхозов и завод. СК объявил в розыск мужчину, его подозревают в мошенничестве

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет объявил в межгосударственный розыск 39-летнего мужчину. Его подозревают в мошенничестве на госзакупках.



Фото: Следственный комитет Беларуси

По информации СК, подозреваемый, который занимал должность директора ООО «Спецтехинновация», участвовал в процедурах госзакупок и по итогам заключал договоры с заказчиками. От них мужчина требовал частичную предоплату, а после ее получения не выполнял взятые на себя обязательства и переставал выходить на связь.

СК сообщает, что таким образом подозреваемый с августа 2020 по январь 2021 присвоил себе более 250 тысяч рублей. Жертвами названы пять лесхозов и завод, а среди техники, которую обязался поставить подозреваемый, были тракторы и станки.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 4 статьи 211 Уголовного кодекса (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере).

Следователи просят тех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (017) 389 55 55 и 8 (044) 500 31 11.