ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В жертвах - пять лесхозов и завод. СК объявил в розыск мужчину, его подозревают в мошенничестве

05.05.2021 17:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет объявил в межгосударственный розыск 39-летнего мужчину. Его подозревают в мошенничестве на госзакупках.


Фото: Следственный комитет Беларуси

По информации СК, подозреваемый, который занимал должность директора ООО «Спецтехинновация», участвовал в процедурах госзакупок и по итогам заключал договоры с заказчиками. От них мужчина требовал частичную предоплату, а после ее получения не выполнял взятые на себя обязательства и переставал выходить на связь.

СК сообщает, что таким образом подозреваемый с августа 2020 по январь 2021 присвоил себе более 250 тысяч рублей. Жертвами названы пять лесхозов и завод, а среди техники, которую обязался поставить подозреваемый, были тракторы и станки.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и части 4 статьи 211 Уголовного кодекса (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере).

Следователи просят тех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, сообщить по телефонам: 8 (017) 389 55 55 и 8 (044) 500 31 11.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дело Николая Дедка направлено в прокуратуру. Его обвиняют по трем статьям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by