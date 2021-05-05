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Украина вновь возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
05.05.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая ― Sputnik. В среду Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси вопреки решению парламента о запрете поставок до конца 2021 года, написала в своем Facebook депутат Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.
"Сегодня, 5 мая, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве", - написала Буймистер.
По ее словам, уже прошло около трех недель с того момента, как Верховная Рада проголосовала за предоставление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, полномочий запретить импорт. Тем не менее, депутата возмущает, что регулятор даже не начал готовиться к запрету поставки.
Буймистер подчеркнула, что платеж за электроэнергию в среду обойдется Украине более, чем в 35 тысяч долларов. По ее данным, страна заплатила с начала года около 34 миллионов долларов за поставки электроэнергии из Беларуси и России.
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