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Украина вновь возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

05.05.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая ― Sputnik. В среду Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси вопреки решению парламента о запрете поставок до конца 2021 года, написала в своем Facebook депутат Верховной рады из президентской фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Сегодня, 5 мая, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве", - написала Буймистер.

По ее словам, уже прошло около трех недель с того момента, как Верховная Рада проголосовала за предоставление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, полномочий запретить импорт. Тем не менее, депутата возмущает, что регулятор даже не начал готовиться к запрету поставки.

Буймистер подчеркнула, что платеж за электроэнергию в среду обойдется Украине более, чем в 35 тысяч долларов. По ее данным, страна заплатила с начала года около 34 миллионов долларов за поставки электроэнергии из Беларуси и России.

Беларусь на фоне сильных морозов поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - 18 января в энергосистему соседней страны было отпущено 3,1 миллиона кВтч электроэнергии. Украина также обращалась к Беларуси в феврале с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составил 500 мегаватт.

В начале января Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это стало возможным благодаря отмене нормы об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Украине пришлось аннулировать решение о запрете на импорт электроэнергии из соседних стран, после чего трейдеры получили правовую возможность осуществить...
 
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