В прокуратуру Германии подали заявление на Александра Лукашенко. Юрист объясняет, что это значит

Источник материала: Tut.by

Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии о проведении независимого расследования в связи с применением насилия в отношении белорусов. Юрист объяснил, как работает подобная правовая практика.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что произошло?

Четыре немецких адвоката подали заявление от имени десяти белорусов в Федеральную прокуратуру Германии о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Лукашенко и других ответственных лиц, которые могут иметь отношение к преступлениям в отношении белорусских граждан.

В заявлении адвокаты указывают на возможные преступления против человечности, нарушения норм международного уголовного права, которые происходили на территории Беларуси после 9 августа.

— Клиенты рассказывали нам об арестах по несущественным причинам, о жестоком обращении и пытках. Они говорили, что камеры были слишком маленькими, автозаки — переполненными. Их в течение нескольких дней унижали разными способами, заставляли находиться в неудобных позах, а именно на коленях с завязанными за спиной руками, так что они могли опереться [о пол или стену] только головой, к этому добавлялись произвольные обвинения. Им давали недостаточно или вообще не давали пищу и воду, а также не позволяли спать, — сообщил TUT.BY один из адвокатов, подавших заявление адвокатов.

Эти адвокаты представляют интересы белорусов?

Адвокаты, обратившиеся в прокуратуру Германии, представляют интересы десяти граждан Беларуси, которые пострадали от чрезмерного применения силы и пыток, объясняет Михаил Кирилюк, лишенный лицензии адвокат, член Координационного совета, участник НАУ.

От имени этих десяти пострадавших от пыток белорусов и подано заявление в прокуратуру, где говорится о преступлениях против человечности, совершенны х Александром Лукашенко. В заявлении адвокаты ссылаются на так называемую универсальную юрисдикцию.

— Белорусские граждане готовы идти на сотрудничество с немецкими властями [в расследовании], готовы давать показания и объяснения. Как мне известно, группа немецких юристов несколько месяцев проводила исследовательскую работу, обработала более 100 материалов. В этом процессе большая заслуга белорусской диаспоры, которая помогала организовывать процесс по сбору доказательств.

Адвокаты сослались на универсальную юрисдикцию. Что это такое?

Универсальная юрисдикция предусматривает возможность возбуждать уголовные дела в других государствах, вне зависимости от территории преступления и того, кем они совершены: гражданами этой страны или иностранцами. Иными словами путем универсальной юрисдикции возможно привлечение к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом, в том числе совершенные в других государствах.

— Подавляющее число стран мира подписали Конвенцию против пыток , в том числе Беларусь. Речь идет о том, что пытки — это настолько опасное преступление, что они представляют опасность на международном уровне. Если в какой-то стране применяются пытки, то это не только угроза для граждан этой страны, но и для всех окружающих ее. Согласно этой Конвенции, если в стране, в которой происходят пытки, не осуществляют преследование лиц, ответственных за их применение, то любая из стран-подписантов имеет право при наличии материалов инициировать уголовное преследование лиц, подозреваемых в этом. Соответственно, она может вести уголовный процесс, вызывать свидетелей, потерпевших, подозреваемых, в случае неявки — объявлять их в розыск, — говорит Михаил Кирилюк.

Это не первый случай отсылки к универсальной юрисдикции после прошлогодних выборов президента. В конце 2020 года литовская Генпрокуратура сообщала о начале досудебного расследования случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции. Генпрокуратура Беларуси назвала это досудебное расследование вмешательством во внутренние дела страны.

В феврале этого года в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии поступило заявление о насильственных действиях белорусских силовиков. В Польше прокуратура проводит расследование по фактам задержания и избиения задержанных в Минске 10 августа трех граждан Польши.

Почему в деле фигурирует Александр Лукашенко

Заявления, которые подавались ранее в других странах о применении насилия или пыток в отношении белорусских граждан с отсылкой к универсальной юрисдикции, касались тех, кто подозревается непосредственно в совершении преступлений.

— Теперь с немецкой стороны есть ясность, что ввиду особенности белорусской системы госуправления, такие действия невозможны без ведома и согласия первого лица. Так устроена система подчинения: на президенте сконцентрированы полномочия по управлению силовым блоком, он является Верховным главнокомандующим, ему подчиняется министр МВД. Это все прописано в белорусских законах. В том случае, если бы это проводилось против воли первого лица, то следующим шагом должно было быть расследование Следственным комитетом этих дел, — поясняет Михаил Кирилюк.

По словам юриста, если белорусы не смогли получить в соответствующих органах страны правовую защиту, например, отказывали в возбуждении уголовного дела, то такой отказ в правовой помощи является основанием для возбуждения дела по универсальной юрисдикции.

Как подобная практика работает?

— Есть пример, когда бывший сотрудник сирийских спецслужб, находящийся в Германии, был задержан и получил 4,5 года за пытки и незаконное задержание в Сирии. Есть такая мера, как соглашение о правовой помощи, подписанные с другими странами, есть понятие международного розыска. Все эти инструменты есть в распоряжении немецкой прокуратуры. Дальше дело за немецкой прокуратурой, если она сочтет, что оснований для возбуждения дела в Германии достаточно, то будет решать, какие следственные действия надо проводить в данном случае относительно каждого конкретного лица.

В мире есть примеры дел о преступлениях против человечности, где виновные понесли наказание?

— У юристов, которые работают по этому делу, есть бэкграунд таких дел. Например, один из них работал по судебным процессам против бухгалтера и охранника из Освенцима. А также против бывшего охранника [концентрационного] лагеря Штуттгоф и террориста, совершившего теракт в синагоге города Галле. Это не обычные дела. Как мы видим, ни занятие должности в спецслужбах, ни гражданство другой страны подозреваемых, ни то, что потерпевшие являлись гражданами другой страны — все это не было препятствием для того, чтобы немецкие органы довели дело до конца.