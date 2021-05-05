Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Газопровод "Северный поток – 2" остается вопросом без общей оценки в переговорах между трансатлантическими партнерами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Выступая на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", который организовал немецкий консервативный альянс ХДС/ХСС, Меркель отметила, важность обсуждения и поиска общей оценки по вопросам трансатлантического партнерства.

"К ним сейчас относится тема "Северного потока - 2". Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика. И что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа, остается важным партнером", – сказала Меркель.

Кто выступает против "Северного потока – 2"?

Европарламент на минувшей неделе принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока – 2".

Кому в реальности навредит остановка строительства газопровода "Северный поток – 2" по резолюции Европарламента, рассказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Как отметил он в беседе с RT, пострадают от этого первым делом простые граждане стран Евросоюза. Другой вопрос, как поведут себя европейские политики, ведь избиратели с недоумением следят за всем этим и не понимают, почему они "должны из своего кармана оплачивать чьи-то политические игры", считает российский депутат.

Напомним, Европарламент призвал страны ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов. И в первую очередь остановить реализацию проекта "Северный поток - 2". Впрочем, резолюция носит исключительно декларативный характер .

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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