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Александр Лукашенко встретился с Игорем Додоном

05.05.2021 18:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко сегодня встретился с Игорем Додоном. Общение проходит в неформальной обстановке за городом. Экс-президент Молдовы сегодня возглавляет партию социалистов страны. Между политиками сложились не просто деловые, но добрые и дружеские отношения. Лукашенко и Додон всегда находили общий язык и способствовали сотрудничеству Беларуси и Молдовы.

Сегодня в Минск прибыла с визитом парламентская делегация Молдовы во главе со спикером Зинаидой Гречаный

Состоялась встреча с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко и спикером Совета Республики Натальей Кочановой.  Подписано  совместное заявление о сотрудничестве между парламентами стран. Также стороны обсудили укрепление двусторонних контактов, в частности, развитие торгово-экономических отношений.



 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня встретился с Игорем Додоном. Общение проходит в неформальной обстановке за городом. Экс-президент Молдовы сегодня возглавляет партию...
 
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