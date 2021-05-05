«Они хотят убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет?» Лукашенко встретился с Додоном

Источник материала: Tut.by

5 мая Александр Лукашенко провел неформальную встречу с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает его пресс-служба. Встреча прошла за городом. Лукашенко показал Додону, как он сам выразился, «любимый дворец», а также высказался о санкциях и ситуации в Беларуси.



Фото: president.gov.by

Лукашенко похвалил гостя, что тот приехал, Додон, в свою очередь, поблагодарил за возможность «встретиться, пообщаться, обменяться опытом и мнениями о том, что происходит в мире».

Встреча проходила за городом. Лукашенко заметил, что нечасто приглашает зарубежных гостей к себе домой: «У меня не принято приглашать домой. Думаю, может, не понравится». В числе тех, кого он принимал в этом месте, были лидеры России и Китая.

— Ты же читал, наверное, про мое «золотое дно» и дворцы… Тебе, думаю, покажу «золотое дно», — сказал Лукашенко и пригласил Додона в деревянный дом. «Это мой любимый дворец», — сказал он, а также рассказал о подсобном хозяйстве.

— Там у меня целая ферма — лошади, кролики, страусы… И сельскохозяйственная техника. У меня через дорогу 37 га земли. Не моих, а местного кооператива. Сейчас мы с тобой сфотографируемся возле моего дуба. Один, второй и там три. Они уже старенькие и как-то болели. Я их спасаю. Лет 20, сколько здесь живу, я их все время спасаю. Когда начали за ними ухаживать — отозвалась природа.

«Мы с Колей жили в этом домике». Показываем, где находится «любимый дворец» Лукашенко

«Хорошо, что удержали ситуацию»

Затронули также ситуацию в Беларуси. Додон заявил: «Хорошо, что удержали ситуацию. Вы молодцы! Такое давление».



Фото: president.gov.by

— Как я мог не удержать… Я же понимал, что и в Молдове пригодится этот опыт, — сказал Лукашенко.

— Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные (летом в Молдове должны пройти досрочные парламентские выборы. — Прим.). Думаю, что они попытаются в эти даты. Но вы показали пример, — заявил Додон.

Лукашенко отметил, что просто надо быть начеку.

— Мы этого не ждали. Ты знаешь нашу Беларусь. Вообще на ровном месте. Это и хорошо. Если бы у нас были эти противоречия — между богатством и бедностью пропасть, если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы никогда здесь ситуацию не удержал при таком внешнем давлении.

«Но европейцам чего неймется?»

Лукашенко рассказал Додону о позиции Беларуси по поводу санкций со стороны западных стран.

— Я вчера сказал — премьер мне докладывал по итогам квартала — в конце концов, надо им отвечать. Мы не хотим никакой экономической войны. Они все (европейцы): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток — в Россию, Китай, — пусть возят. Я европейцам говорю. Ну ладно, американцы далеко, они всегда умели играть на этом «фортепиано». Во все войны наживались за счет этих раздраев и драк здесь, в Европе. Но европейцам чего неймется? Они-то реально видят, что происходит.

Лукашенко уверен, что удастся преодолеть трудности: «Выкарабкаемся. Думаю, Он (Господь. — прим. ред.) видит. И если есть, то Он все расставит по своим местам. Меня это тоже, особенно в эти святые дни, удивляет: все молятся — в Америке, на Западе — все верующие. Ну зачем же вы нарушаете заповеди Христа?»

«Эти мерзавцы не понимают ничего»

Додон поддержал разговор: «С этим случаем, что был у вас здесь, — попытка покушения и так далее…»

— Эти мерзавцы не понимают ничего. Мы просто их предупреждаем: ребята, остановитесь! Ничего у них не получится. Ну, а получится — будет еще хуже для их спонсоров. Слушай, они хотят убрать, убить президента и думают, что народ тут аплодировать им будет? Да не будет! Изберут еще жестче человека. И о Беларуси они забудут навсегда. Мы им это напоминаем просто этим самым. Мы не боимся, что они там что-то думают. Мы просто в третий раз даем понять: ребята, остановитесь, потому что мы ответим и очень-очень жестко! Они уже перешли красную линию. Как только они подойдут к вершине, они получат очень сильный отпор. Ну, может, одумаются, кто его знает, — сказал Лукашенко.

«История показывает, Великая Отечественная война», — согласился гость.



Фото: president.gov.by

Стороны также обсудили, как развивать экономику двух стран. Лукашенко рассказал, что экономика Беларуси показала рост в I квартале, на высоком уровне по итогам прошлого года сработал сектор АПК.

— И сельское хозяйство, но и в промышленности молодцы! Они дали хороший прирост. И мы на 1% уже за квартал добавили. За полугодие будет где-то полтора, может, чуть больше. А по году выйдем под два с лишним процента на прогноз, если опять нам не напакостят. Поэтому экономика работает, — заявил он.

Додон заявил, что в Молдове переживают за Беларусь: «Вы знаете, как болели за вас в Молдове в прошлом году! Честно скажу: то, что я говорил публично, — это было мое личное мнение и мнение большинства граждан. И говорили: «Игорь Николаевич, надо держаться как в Беларуси».

Додон намерен 6 мая в Минске принять участие в открытии памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу. В эти дни в Беларуси также проходит официальный визит спикера молдавского парламента.