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Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение
05.05.2021 21:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проект новой Конституции вынесут на всенародную обсуждение. Об этом в эфире телеканала
— Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение, — заявила член комиссии, аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.
По ее словам, у граждан «будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его».
— Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти, — отметила Екатерина Речиц.
На одном из заседаний комиссии ее глава и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич
Напомним, конституционная комиссия начала свою работу в начале марта. В нее
Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
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Последнее, третье заседание конституционной комиссии прошло в конце апреля.
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