Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение

Источник материала: Tut.by

Проект новой Конституции вынесут на всенародную обсуждение. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала член Конституционной комиссии Екатерина Речиц.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение, — заявила член комиссии, аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

По ее словам, у граждан «будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его».

— Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти, — отметила Екатерина Речиц.

На одном из заседаний комиссии ее глава и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил , что не видит необходимости в изменении формы правления с президентской на парламентскую либо парламентско-президентскую.

Президенту — не более двух сроков, местным депутатам — больше полномочий. Профессор Василевич о новой Конституции

Напомним, конституционная комиссия начала свою работу в начале марта. В нее вошли более 30 человек, в том числе глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая, Валерий Мицкевич, Валентин Семеняко.

Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.