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Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение

05.05.2021 21:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект новой Конституции вынесут на всенародную обсуждение. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала член Конституционной комиссии Екатерина Речиц.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение, — заявила член комиссии, аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.

По ее словам, у граждан «будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его».

— Звучали самые разные предложения: от того, чтобы перераспределить часть полномочий премьер-министру до того, чтобы наоборот, усилить роль президента. Никаких окончательных предложений не сформулировано, этот вопрос еще в проработке. Мое личное мнение в том, что белорусское общество тяготеет к сильной президентской власти, — отметила Екатерина Речиц.

На одном из заседаний комиссии ее глава и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил, что не видит необходимости в изменении формы правления с президентской на парламентскую либо парламентско-президентскую.

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Напомним, конституционная комиссия начала свою работу в начале марта. В нее вошли более 30 человек, в том числе глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая, Валерий Мицкевич, Валентин Семеняко.

Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.

 
 
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Последнее, третье заседание конституционной комиссии прошло в конце апреля.
 
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