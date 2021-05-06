ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сколько налогов заплатили в Литве крупнейшие компании с белорусским капиталом

06.05.2021 09:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Санаторий «Беларусь» в Друскининкае, попавший в декабре прошлого года под санкции Евросоюза, по итогам первого квартала 2021 года сократил налоговые отчисления в литовскую казну почти в пять раз. Недостачу в поступлениях от компаний с белорусским капиталом частично перекрыла литовская дочка «Беларуськалия» в Клайпеде.


Фото: pixabay.com

Согласно данным Государственной налоговой инспекции (VMI) при Министерстве финансов Литвы, санаторий «Беларусь» в первом квартале текущего года перечислил в литовский бюджет 42 тысячи евро. Эти деньги были направлены, несмотря на то, что с декабря прошлого года деятельность санатория фактически парализована, поскольку он оказался в «черном списке» Евросоюза как структура, подчиненная Главному хозяйственному управлению Управления делами президента Беларуси.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, объем налогов от «Беларуси» сократился почти в пять раз (со 199 тысяч евро), а в списке крупнейших налогоплательщиков Друскининкая он опустился с 7-го на 18-е место.

Несмотря на звучащие угрозы переориентировать товарные потоки на российские порты, терминал «Беларуськалия» в Клайпеде не только не снижал, но и наращивал в этом году отчисления в литовскую казну.

В рассматриваемый период бюджет Литвы получил от деятельности компании-оператора Biriu kroviniu terminalas 690 тысяч евро. Это прирост по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда сумма отчислений составила 584 тысячи евро. В рейтинге 500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, который составила VMI, Biriu kroviniu terminalas поднялась с 419-го места на 390-е, а в топ-50 крупнейших плательщиков города Клайпеды — с 23-го на 21-е место.

Еще одно предприятие с белорусским государственным капиталом, торговый дом BMZ-Baltija, заплатило в этом году 362 тысячи евро налогов. В первом квартале 2020 года сумма у дистрибутора Белорусской металлургической компании была несколько выше — 382 тысячи евро. Из-за этого в рейтинге налогоплательщиков Шауляя торговый дом переместился с 16-й на 21-ю строчку.

Самым важным для литовской казны плательщиком, в котором присутствует белорусский капитал, остается частная компания Yukon Advanced Optics Worldwide.

Один из крупнейших мировых производителей оптики, имеющий штаб-квартиру в Вильнюсе и заводы в Беларуси, России и Китае, внес в бюджет 1,374 млн евро и занял 183-е место среди всех налогоплательщиков Литвы. Для сравнения: по итогам первого квартала 2020 года компания Yukon Advanced Optics Worldwide была 198-й с суммой 1,146 млн евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санаторий «Беларусь» в Друскининкае, попавший в декабре прошлого года под санкции Евросоюза, по итогам первого квартала 2021 года сократил налоговые отчисления в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Проект новой Конституции планируют вынести на всенародное обсуждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by