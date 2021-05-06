ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нацбанк выпустит памятные монеты в честь трех белорусских писателей

06.05.2021 10:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты к юбилеям классиков литературы Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и Ивана Шемякина, соответствующее постановление регулятора №109 от 27 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Серебряные монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў" и "Іван Шамякін. 100 гадоў" выйдут тиражом 699 штук и номиналом 20 белорусских рублей.

Также в честь писателей выпустят медно-никелевые монеты - номиналом в 1 рубль. Тираж у всех одинаковый - 1599 штук. Монеты выйдут в обращение 25 мая. Кстати, они являются законным платежным средством на территории Беларуси. Ими можно рассчитываться при всех видах платежей без всяких ограничений.

Постановление вступит в силу после опубликования.

Ранее Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты "Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. 100 год" и "Фердынанд Рушчыц. 150 год", а также еще 12 новых памятных монет.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Памятные монеты выпустят номиналом 1 и 20 рублей, ими можно будет рассчитываться при всех видах платежей без всяких ограничений.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сколько налогов заплатили в Литве крупнейшие компании с белорусским капиталом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by