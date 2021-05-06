Нацбанк выпустит памятные монеты в честь трех белорусских писателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты к юбилеям классиков литературы Кондрата Крапивы, Ивана Мележа и Ивана Шемякина, соответствующее постановление регулятора №109 от 27 апреля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Серебряные монеты "Кандрат Крапіва. 125 гадоў", "Іван Мележ. 100 гадоў" и "Іван Шамякін. 100 гадоў" выйдут тиражом 699 штук и номиналом 20 белорусских рублей.

Также в честь писателей выпустят медно-никелевые монеты - номиналом в 1 рубль. Тираж у всех одинаковый - 1599 штук. Монеты выйдут в обращение 25 мая. Кстати, они являются законным платежным средством на территории Беларуси. Ими можно рассчитываться при всех видах платежей без всяких ограничений.

Постановление вступит в силу после опубликования.

Ранее Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты "Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. 100 год" и "Фердынанд Рушчыц. 150 год", а также еще 12 новых памятных монет.

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