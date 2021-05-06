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Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей
06.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце января ГПО «Минскстрой»
Напомним, что застройщик должен возвести на Притыцкого два монолитно-каркасных дома. Дом (№ 24а по генплану) будет 17-этажным на 4 подъезда. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машиномест. Дом (№ 24б по генплану) запланирован 20-ти этажным, трехподъздным на 277 квартир. Возле этого дома также разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей.
Что предлагается «неочередникам»?
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 20 (двадцать) однокомнатных квартир в 20-этажном доме на три подъезда (№24б по генплану):
- № 51 (11 этаж, общая площадь – 43,71 кв. м),
- № 52 (11 этаж, общая площадь – 43,14 кв. м),
- № 56 (12 этаж, общая площадь – 43,71 кв. м),
- № 57 (12 этаж, общая площадь – 43,14 кв. м),
- № 60 (13 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),
- № 61 (13 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),
- № 62 (13 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),
- № 90 (19 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),
- № 91 (19 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),
- № 92 (19 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),
- № 95 (20 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),
- № 96 (20 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),
- № 97 (20 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),
- № 189 (19 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),
- № 190 (19 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),
- № 191 (19 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),
- № 195 (20 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),
№ 196 (20 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),
№ 275 (20 этаж, общая площадь – 48,3 кв. м),
№ 276 (20 этаж, общая площадь – 49,47 кв. м).
Все квартиры предлагаются к покупке вместе с местом в паркинге.
Стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади − 3099 белорусских рублей при 100% оплате всей суммы; 3199 белорусских рубле при оплате в рассрочку согласно графику платежей.
Стоимость машино-места составляет 23395,77 белорусских рублей.
То есть, купить «однушку» площадью 42 «квадрата» в районе улиц Притыцкого − Одинцова – Скрипникова можно за 130 тысяч рублей (или 50 тысяч долларов). Еще 23 тысячи рублей (8,9 тысячи долларов) придется заплатить за место в паркинге.
Заявления на заключение договоров будут приниматься (регистрироваться) в порядке живой очереди в офисе застройщика через 5 календарных дней после опубликования настоящего извещения.
Отметим, что освоение данной территории в западной части Минска стартовало несколько лет назад со строительства многоэтажных домов вдоль улицы Одинцова. Затем многоквартирные «столбики» стали расти и на месте частного сектора по улице Скрипникова. Там же был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Два монолитно-каркасных дома от ГПО «Минскстрой» должны
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Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей
В конце января ГПО «Минскстрой» выпустил проектную декларацию по строящемуся дому на улице Притыцкого. Тогда мы сообщали, что квартиры в монолитно-каркасной...
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