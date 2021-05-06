Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей

Заявления на заключение договоров будут приниматься (регистрироваться) в порядке живой очереди в офисе застройщика через 5 календарных дней после опубликования настоящего извещения.

Отметим, что освоение данной территории в западной части Минска стартовало несколько лет назад со строительства многоэтажных домов вдоль улицы Одинцова. Затем многоквартирные «столбики» стали расти и на месте частного сектора по улице Скрипникова. Там же был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Два монолитно-каркасных дома от ГПО «Минскстрой» должны завершить застройку всего микрорайона.