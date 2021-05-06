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Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей

06.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В конце января ГПО «Минскстрой» выпустил проектную декларацию по строящемуся дому на улице Притыцкого. Тогда мы сообщали, что квартиры в монолитно-каркасной высотке (дом № 24б по генплану) полностью отдадут «очередникам». Однако, сегодня в газете «Звязда» были опубликованы изменения в ту самую декларацию. Теперь поучаствовать в долевом строительстве 20 однокомнатных квартир предлагается всем желающим.

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей

Напомним, что застройщик должен возвести на Притыцкого два монолитно-каркасных дома. Дом (№ 24а по генплану) будет 17-этажным на 4 подъезда. В нем разместятся 319 квартир. Рядом построят гараж-стоянку на 200 машиномест. Дом (№ 24б по генплану) запланирован 20-ти этажным, трехподъздным на 277 квартир. Возле этого дома также разместится гараж-стоянка на 300 автомобилей.

К строительству дома №24б ГПО «Минскстрой» приступил во второй половине 2020 года. По нормативам на его возведение понадобится около 21 месяца. Таким образом, ключи новоселы должны получить в 2022 году.

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей
Так стройка дома выглядела в феврале этого года.

Что предлагается «неочередникам»?

Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается 20 (двадцать) однокомнатных квартир в 20-этажном доме на три подъезда (№24б по генплану):

- № 51 (11 этаж, общая площадь – 43,71 кв. м),

- № 52 (11 этаж, общая площадь – 43,14 кв. м),

- № 56 (12 этаж, общая площадь – 43,71 кв. м),

- № 57 (12 этаж, общая площадь – 43,14 кв. м),

- № 60 (13 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),

- № 61 (13 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),

- № 62 (13 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),

- № 90 (19 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),

- № 91 (19 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),

- № 92 (19 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),

- № 95 (20 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),

- № 96 (20 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),

- № 97 (20 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),

- № 189 (19 этаж, общая площадь – 45,44 кв. м),

- № 190 (19 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),

- № 191 (19 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),

- № 195 (20 этаж, общая площадь – 43,47 кв. м),

№ 196 (20 этаж, общая площадь – 42,91 кв. м),

№ 275 (20 этаж, общая площадь – 48,3 кв. м),

№ 276 (20 этаж, общая площадь – 49,47 кв. м).

Все квартиры предлагаются к покупке вместе с местом в паркинге.

Стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади − 3099 белорусских рублей при 100% оплате всей суммы; 3199 белорусских рубле при оплате в рассрочку согласно графику платежей.

Стоимость машино-места составляет 23395,77 белорусских рублей.

То есть, купить «однушку» площадью 42 «квадрата» в районе улиц Притыцкого − Одинцова – Скрипникова можно за 130 тысяч рублей (или 50 тысяч долларов). Еще 23 тысячи рублей (8,9 тысячи долларов) придется заплатить за место в паркинге.


Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей

Заявления на заключение договоров будут приниматься (регистрироваться) в порядке живой очереди в офисе застройщика через 5 календарных дней после опубликования настоящего извещения.

Отметим, что освоение данной территории в западной части Минска стартовало несколько лет назад со строительства многоэтажных домов вдоль улицы Одинцова. Затем многоквартирные «столбики» стали расти и на месте частного сектора по улице Скрипникова. Там же был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс. Два монолитно-каркасных дома от ГПО «Минскстрой» должны завершить застройку всего микрорайона.

Квартиры в доме для нуждающихся на Притыцкого предложили «неочередникам». Стоимость «квадрата» – 3099 рублей

 
Теги: Минск
 
 
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В конце января ГПО «Минскстрой» выпустил проектную декларацию по строящемуся дому на улице Притыцкого. Тогда мы сообщали, что квартиры в монолитно-каркасной...
 
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