Украина вновь возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, несмотря на запреты

Источник материала: Tut.by

Украина 5 мая возобновила импорт электрической энергии из Беларуси, несмотря на ряд запретов. Об этом сообщила депутат Верховной рады из президентской фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Она напомнила, что «прошло почти три недели с тех пор, как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. — Прим. ред.) полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок».

Депутат также напомнила про утвержденный Минэнерго Украины прогнозный баланс и то, что десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ вынужденно находятся в резерве.

По данным Буймистер, платеж за импорт электроэнергии за среду составит менее 1 млн гривен (более 35 тыс. долларов). «Всего с начала года за импорт из России и Беларуси Украина заплатила ровно 955 млн гривен (примерно 34 млн долларов)», — отметила депутат.

На май «Укрэнерго» распределило 1,8 ГВт мощности для импорта электроэнергии из России и Беларуси, что составляет примерно 30% от ежесуточного объема торгов. В частности, доступ к межгосударственных сечениям для импорта электроэнергии из Беларуси получили две компании — «ЭРУ Трейдинг» и «ДЕ Трейдинг» (Донбассэнерго) мощностью 200 и 100 МВт соответственно.

15 мая 2020 года Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси. Однако с 3 января 2021 года был возобновлен коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, а с 1 февраля — из России. Поставки начались на фоне внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС и роста потребления электроэнергии из-за погодных условий.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла законопроект о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало , что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии. Утверждается, что эти меры нужны для усиления энергетической независимости Украины.

Украина в январе-марте 2021 года снизила импорт электроэнергии на 41,6% (на 647,1 млн кВт⋅ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 906,9 млн кВт⋅ч. В т.ч. из Беларуси поставлено 503,5 млн кВт⋅ч, Словакии — 224,4 млн кВт⋅ч, России — 100,6 млн кВт⋅ч, Венгрии — 48,4 млн кВт⋅ч, Румынии — 30 млн кВт⋅ч, свидетельствуют данные «Укрэнерго» и расчеты агентства «Интерфакс-Украина».

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за три месяца из РФ импортировано 15,57 млн кВт⋅ч электроэнергии, из Беларуси — 0,29 млн кВт⋅ч. Аварийные поставки на фоне сильных морозов за этот период из Беларуси составили 9,68 млн кВт⋅ч, в Беларусь — 0,08 млн кВт⋅ч.

Ранее в Минэнерго Беларуси призывали «не политизировать» поставки белорусской электроэнергии в Украину, а рассматривать их исключительно «в коммерческой плоскости». Дело в том, что объемы белорусских поставок «в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%».