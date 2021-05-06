Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая ― Sputnik. Утвержден отчет об исполнении бюджета Минска за 2020 год по доходам в сумме более 5,3 млрд белорусских рублей (более $2,19 миллиардов), такое решение Мингорсовета от 23 апреля №295 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

На налоговые доходы столицы пришлось свыше 4,887 миллиарда рублей. Налог на прибыль составил более 1,3 млрд, подоходный налог с физлиц – свыше 2,472 млрд. Неналоговые доходы Минска за прошлый год насчитывают 375,4 млн (дивиденты по акциям – более 40,45 миллиона).

Штрафов и удержаний в столичный бюджет поступило на сумму свыше 10,78 млн рублей.

При этом расходы бюджета за прошлый год - свыше 5,6 млрд рублей. Самая большая статья расходов - здравоохранение - составила 1,53 млрд рублей.

На общегосударственную деятельность потрачено свыше 973 млн, на нацоборону - более 1,32 млн, на судебную власть и правоохранителей - более 39,37 млн.

Расходы на нацэкономику составили свыше 604,26 млн, на охрану окружающей среды выделялось более 3,2 млн, на ЖКХ — 979,1 млн. На физкультуру, спорт, культуру и СМИ потрачено свыше 151,17 млн, на образование — 1,16 млрд, социальную политику — 161,7 млн.

Таким образом, дефицит столичного бюджета в прошлом году составил 293,5 млн рублей.

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