Лукашенко: Нам нужны действительно государственные люди

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе. Об этом сообщает его пресс-служба. Коротко расскажем, что он рассказал и о каких изменениях в законодательство идет речь.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Лукашенко считает, что система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине.

— Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка, — заявил он.

Он также отметил важность кадров, при этом подчеркнув, что они должны быть «государственными людьми».

— Считаю, что самое важное в этой связи — кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры — тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность — служить стране и белорусскому народу, — подчеркнул Лукашенко.

«Белоруссо чиновнико — облико морале?»

Лукашенко также отметил, что особое значение имеет морально-этический облик госслужащего, его поведение как на работе, так и в быту. По его мнению, обеспечение высокого статуса и престижности профессии невозможно без закрепления социально-правовых гарантий. Однако эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника.

— И здесь не должно быть какого-то перехлеста: если госслужащий, значит, растопырил пальцы. Он просто должен быть скромным, порядочным человеком и в плане материального обеспечения. Госслужащий — это не значит, что в 10 раз зарплата выше. Но все должно быть достойно.

Лукашенко заявил: статус госслужащего поднимется высоко, но и требования будут соответствующие.

О каком законопроекте речь

На совещании Лукашенко вновь отметил, что правила для чиновников должны быть сродни военным.

— Еще раз подчеркну свои требования: права и обязанности госслужащих, правила их поведения должны быть сродни военным, а, может быть, где-то даже и выше. Но палку перегнуть, конечно, ни в коем случае нельзя.

Работа над проектом нового закона «О государственной службе» велась несколько лет. В декабре прошлого года депутаты приняли законопроект в первом чтении.

В нем предусмотрены общие для всех государственных служащих нормы, определяющие принципы государственной службы и понятия. Вводится реестр государственных гражданских должностей, дополняется существующая система классов государственных служащих. Реестр позволит дифференцировать гражданские должности и соответствующую им оплату труда в зависимости от уровня государственного органа, возлагаемых на гражданского служащего полномочий, уровня квалификации, стажа гражданской службы.

В законопроекте также прописаны общие требования служебной этики государственных гражданских служащих.