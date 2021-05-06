Источник материала: БT

Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту. Первым арт-объектом, который можно будет приобрести на аукционе за криптомонеты, станет работа британского художника Бэнкси под названием «Любовь витает в воздухе». По-прежнему ставки Сотбис планирует принимать в долларах, по криптовалютам будут доступны платежи в биткоинах и в Ethereum-токенах. В 2019 году картина Бэнкси была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 12 миллионов и 200 тысяч долларов, тогда итоговая стоимость в шесть раз превысила начальную цену полотна.