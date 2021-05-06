ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту

06.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту. Первым арт-объектом, который можно будет приобрести на аукционе за криптомонеты, станет работа британского художника Бэнкси под названием «Любовь витает в воздухе». По-прежнему ставки Сотбис планирует принимать в долларах, по криптовалютам будут доступны платежи в биткоинах и в Ethereum-токенах. В 2019 году картина Бэнкси была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за 12 миллионов и 200 тысяч долларов, тогда итоговая стоимость в шесть раз превысила начальную цену полотна.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукцион Sotheby's впервые продаст картину за криптовалюту. Первым арт-объектом, который можно будет приобрести на аукционе за криптомонеты, станет работа британского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Утвержден отчет об исполнении бюджета Минска за 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by