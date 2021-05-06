Туровский молочный комбинат сообщил о росте экспорта на фоне задержания совладельца

Источник материала: Tut.by

Экспорт Туровского молочного комбината в первом квартале 2021 года составил 27,2 млн долларов. В планах завода по итогам года нарастить продажи за рубежом на треть по сравнению с 2020 годом — до 113 млн долларов. Заданный в январе-марте темп позволяет надеяться на выполнение прогнозных показателей, несмотря на возникшие недавно проблемы у акционеров.



Средняя зарплата на ТМК, на котором работает около 500 человек, в первом квартале превысила 1600 рублей, говорится в сообщении комбината.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Внешние поставки сыров из Турова за четыре года выросли в 3 раза — с 28,4 до 86,8 млн долларов. На иностранных потребителей приходится 80% продукции ТМК. «Первый квартал 2021 года уже принес 27,2 млн долларов, что составляет 29% объемов экспорта семи крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Гомельской области», говорится в сообщении ТМК.

Сыры из Турова представлены в 17 странах мира. В качестве основных рынков — Россия, Казахстан и Украина.

— Экспорт для нас стратегически важен, так как во многом обеспечивает рост продаж и прибыли. Кроме того, это делает нас устойчивее и привлекает в страну валютную выручку. Сейчас мы продолжаем работать над диверсификацией рынков сбыта для снижения доли рынка России в общей структуре продаж. Важно также усилить присутствие и увеличить покрытие на существующих рынках. Сейчас цеха загружены практически полностью, поэтому развитие экспорта идет параллельно модернизации и расширению мощностей, — отмечают в Туровском молочном комбинате.

Производитель сыров продолжит инвестировать в развитие собственной сырьевой базы, которая объединяет 9 хозяйств в Гомельской, Минской и Витебской областях. За 5 лет в эти объекты было вложено около 160 млн рублей. Росту возможностей по расширению сырьевой зоны способствовало вхождение в уставный капитал ТМК группы компаний «Конте Спа».

Один из ключевых нынешних проектов — запуск молочно-товарного комплекса на 2400 голов дойного стада в агрогородке Дяковичи Житковичского района Гомельской области. Планируется создать. ТМК создаст более 50 рабочих мест и увеличит выпуск молока на 8−10%. По итогам 2020 года доля собственного сырья в общем объеме переработки завода составила 24,7%, следует из презентации компании.

В 2021 году в Турове планируют расширить ассортимент и модернизировать отдельные производственные участки. В частности, возрастут мощности по производству сливочных сыров. Все это позволит увеличить продажи до 33,8 тыс. тонн сыра и получить прибыль от реализации с амортизацией в 78,4 млн рублей, а это 21% выручки.

С выходом на проектные мощности снизится и кредитная нагрузка — до соотношения 2,4 к прибыли от реализации с учетом амортизации. Это ниже оптимального значения для финансово устойчивых промышленных предприятий (не более 3), отметили в ТМК.

Напомним, что всего в Туровский молочный комбинат, который заработал в 2013 году, было вложено 115 млн евро.

В начале февраля 2021 года был задержан совладелец ТМК Игорь Чернявский. Вместе с ним лишились свободы ряд бывших и действующих банкиров. Все они были в хороших отношениях с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом. Претензии силовиков касались выдачи льготны кредитов ТМК.

Вскоре после задержания Чернявского руководство ТМК заявило, что по итогам 2020 года комбинат вышел на прибыльную работу, окупится в 2023 году и рассчитается по инвестиционным кредитам к 2027 году.