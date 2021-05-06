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Энергоблок №1 БелАЭС включен в сеть спустя месяц после отключения
06.05.2021 16:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая – Sputnik. Первый энергоблок Белорусской АЭС снова включен в сеть после регламентных работ, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики Беларуси.
Первый энергоблок БелАЭС в Островце
"Шестого мая первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В Минэнерго добавили, что специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15 суток. В ведомстве пояснили, что комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.
Этап опытно-промышленной эксплуатации начался 22 декабря 2020 года, с выводом первого энергоблока на 75% номинальной мощности.
Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.
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Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится в течение 15...
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