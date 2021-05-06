В некоторых регионах цены на квартиры стали расти. Итоги I квартала 2021 года на рынке недвижимости

Источник материала: realt.by

Однако, несмотря на рост покупательской активности, достичь уровня результативного для рынка Iквартала 2020 года не удалось ни в одном из городов: в целом, количество проданных по стране квартир по сравнению с прошлогодним уровнем сократилось на четверть. Чуть меньше среди областных центров уменьшились продажи в Минске – только на 17% в сравнении с январем-мартом 2020 года, а сильнее всего «просели» в Бресте, где купили сразу на 40% квартир меньше. В Гродно спрос на квартиры оказался практически таким же, как и в начале прошлого года (меньше только на 3%). Связано это с тем, что в отличие от других городов здесь в январе-марте 2020-го всплеска покупательской активности не наблюдалось.

В Гомеле, напротив, несмотря на небольшой рост спроса за последние три месяца, количество сделок с квартирами в сумме за январь-март 2021 года оказалось одним из самых минимальных для начала года за последние 10 лет.

Среди крупных городов сильнее всего к прошлогоднему уровню сократились продажи в Солигорске (-45% к январю-марту 2021 года), Пинске (-40%) и Мозыре (-38%).