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В некоторых регионах цены на квартиры стали расти. Итоги I квартала 2021 года на рынке недвижимости
06.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Однако, несмотря на рост покупательской активности, достичь уровня результативного для рынка Iквартала 2020 года не удалось ни в одном из городов: в целом, количество проданных по стране квартир по сравнению с прошлогодним уровнем сократилось на четверть. Чуть меньше среди областных центров уменьшились продажи в Минске – только на 17% в сравнении с январем-мартом 2020 года, а сильнее всего «просели» в Бресте, где купили сразу на 40% квартир меньше. В Гродно спрос на квартиры оказался практически таким же, как и в начале прошлого года (меньше только на 3%). Связано это с тем, что в отличие от других городов здесь в январе-марте 2020-го всплеска покупательской активности не наблюдалось.
В Гомеле, напротив, несмотря на небольшой рост спроса за последние три месяца, количество сделок с квартирами в сумме за январь-март 2021 года оказалось одним из самых минимальных для начала года за последние 10 лет.
Среди крупных городов сильнее всего к прошлогоднему уровню сократились продажи в Солигорске (-45% к январю-марту 2021 года), Пинске (-40%) и Мозыре (-38%).
Какие квартиры выбирали в Iквартале?
Повышенным спросом у покупателей пользовались 2-комнатные квартиры, с которыми от города к городу в среднем заключали около 40% всех сделок. В Бобруйске и Лиде и вовсе 47% и 45% соответственно.
Около трети всех проданных квартир, как правило, были 1-комнатными. Намного выше их доля была в Барановичах, Молодечно и Полоцке – здесь «однушки» составили в январе-марте около половины спроса. Минимальной их доля была традиционно в Гродно и Лиде (около 25%). С 3-комнатными квартирами в крупных городах страны заключали в среднем 14-20% всех сделок. И только в крупных городах Гродненской области их доля превышала 25%.
Цены на квартиры выросли в 11 из 17 крупных городов страны
В отличии от конца 2020 года, когда цены на квартиры снижались практически по всей стране, в январе-марте, напротив, в основном наблюдался рост. В Минске за квартал квадратный метр за три месяца прибавил в цене 3%, то же произошло и в трех областных центрах: Бресте, Гомеле и Гродно. В крупных городах максимальный рост демонстрировали Барановичи (+7%), Полоцк (+7%) и Молодечно (+6%). В остальных квадратный метр стал дороже в среднем на 2.5% – 4%.
В нескольких городах, напротив, квартиры в Iквартале стали в среднем дешевле. Среди областных центров квадратный метр стал дешевле в Могилеве (-5% к декабрю), а также в Витебске (-3%). В крупных городах заметно «просели» цены в Мозыре – сразу минус 13%, а также в Орше (-5%) и Пинске (-4%).
Более детальные обзоры ситуации в каждой области можно найти по ссылкам ниже:
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После потрясений второй половины 2020 года спрос на квартиры в стране постепенно восстанавливается: количество сделок в большинстве городов в январе-марте 2021 года...
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