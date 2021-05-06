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В МИД Беларуси ответили на призыв «Большой семерки» провести новые выборы

06.05.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси сами будут решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявили в МИД страны в ответ на призыв стран «Большой семерки» провести новые выборы.


Фото: МИД Беларуси

— Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он также отметил прямое давление по поводу проведения электоральных кампаний в нашей стране.

— В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне.

В ведомстве заявили, что все выборы в Беларуси проходили под международным наблюдением.

— Ну а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину на нас.

Напомним, 5 мая страны «Большой семерки» призвали власти Беларуси провести новые выборы, освободить политзаключенных, перестать подавлять права человека и фундаментальные свободы.

 
 
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В Беларуси сами будут решать, когда и какие электоральные кампании проводить, заявили в МИД страны в ответ на призыв стран «Большой семерки» провести новые выборы.
 
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