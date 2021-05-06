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ЕБРР вложит полмиллиона евро в «зеленые» проекты малого и среднего бизнеса Беларуси
06.05.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития поддержит проекты по внедрению климатических технологий малым и средним бизнесом Беларуси на полмиллиона евро.
Программа «Климатические инновационные ваучеры» ЕБРР, которая реализуется при поддержке ЕС, даст возможности малому и среднему бизнесу получить грант до 50 тысяч евро на внедрение климатических инноваций и «зеленых» технологий. Этот проект работает также в Украине.
Кроме того что программа будет содействовать внедрению безопасных для климата технологий, она будет способствовать повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, считает глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.
— Вопрос изменения климата остается в международной повестке. Уже 44 страны объявили полное или частичное климатическое чрезвычайное положение. Согласно отчетам Международного энергетического агентства, порядка 40% снижения выбросов парниковых газов, которые необходимы для долгосрочной углеродной нейтральности, достигаются технологиями, которые либо отсутствуют в коммерческой эксплуатации, либо еще не вышли на массовый рынок. Важной частью выполнения задач, которые
Она также отметила, что с 2022 года ЕБРР будет делать ставку на «зеленые» инвестиции, а к 2025 году таковыми будут более 50% всех инвестиций банка.
Участвовать в программе климатических ваучеров не смогут государственные компании, общественные организации, физические лица и индивидуальные предприниматели. Еще одно условие: компания не должна быть под санкциями США, ЕС или Украины.
В ноябре прошлого года ЕБРР заявил об отказе финансировать новые государственные проекты в Беларуси.
— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, —
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Белорусским компаниям предлагают гранты на внедрение «зеленых» технологий
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