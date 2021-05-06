ЕБРР вложит полмиллиона евро в «зеленые» проекты малого и среднего бизнеса Беларуси

Источник материала: Tut.by

Европейский банк реконструкции и развития поддержит проекты по внедрению климатических технологий малым и средним бизнесом Беларуси на полмиллиона евро.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Carolien van Oijen / Unsplash

Программа «Климатические инновационные ваучеры» ЕБРР, которая реализуется при поддержке ЕС, даст возможности малому и среднему бизнесу получить грант до 50 тысяч евро на внедрение климатических инноваций и «зеленых» технологий. Этот проект работает также в Украине.

Кроме того что программа будет содействовать внедрению безопасных для климата технологий, она будет способствовать повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, считает глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

— Вопрос изменения климата остается в международной повестке. Уже 44 страны объявили полное или частичное климатическое чрезвычайное положение. Согласно отчетам Международного энергетического агентства, порядка 40% снижения выбросов парниковых газов, которые необходимы для долгосрочной углеродной нейтральности, достигаются технологиями, которые либо отсутствуют в коммерческой эксплуатации, либо еще не вышли на массовый рынок. Важной частью выполнения задач, которые поставлены в Парижском соглашении, являются инвестиции в научные разработки и внедрение новых технологий, которые позволяют уменьшать количество выборов СО 2 , — заявила глава представительства ЕБРР в Беларуси Марина Петров.

Она также отметила, что с 2022 года ЕБРР будет делать ставку на «зеленые» инвестиции, а к 2025 году таковыми будут более 50% всех инвестиций банка.

Участвовать в программе климатических ваучеров не смогут государственные компании, общественные организации, физические лица и индивидуальные предприниматели. Еще одно условие: компания не должна быть под санкциями США, ЕС или Украины.

В ноябре прошлого года ЕБРР заявил об отказе финансировать новые государственные проекты в Беларуси.

— Призываем Беларусь и далее выполнять все свои международные обязательства. ЕБРР по-прежнему инвестирует в проекты частного сектора в Беларуси, а кредитование государственных проектов мы уже не осуществляем в течение некоторого времени, — прокомментировал тогда TUT.BY представитель банка.