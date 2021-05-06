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Тест. Вы хорошо ориентируетесь в простых вопросах экономики?
06.05.2021 17:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экономика окружает нас повсюду. Мы даже не замечаем, как соприкасаемся с ней каждый день. Но хорошо ли вы знакомы с основными понятиями экономики и ее явлениями? Давайте проверим.
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