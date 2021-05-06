Кредиты и компенсация: правительство приняло меры по поддержке экспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мая - Sputnik. Совет министров Беларуси принял очередные меры по поддержке отечественного экспорта, в соответствующем постановлении определены условия кредитования, страхования рисков при экспортных контрактах.

Документ "О поддержке экспорта и страховании" опубликован на Национальном правовом портале и вступит в силу в пятницу, 7 мая.

Документом определены порядок предоставления Банком развития экспортных кредитов, порядок и размеры компенсации его потерь, порядок постфинансирования и дисконтирования аккредитивов, финансирования под уступку денежного требования (факторинга) при реализации экспортных контрактов.

Правовым актом также установлен перечень товаров, на производство и приобретение которых в соответствии с указом от 25 августа 2006 года №534 предоставляются экспортные кредиты, проводится постфинансирование и дисконтирование аккредитивов. Кроме того, определены формы сведений о суммах начисленных процентов за пользование экспортными кредитами, договорах страхования экспортных рисков, в том числе с поддержкой государства, а также сведений о суммах начисленного вознаграждения по договорам факторинга и страхования.

Документом, в частности, утверждено положение о порядке предоставления открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь" экспортных кредитов, кроме этого отрегулированы меры о порядке и размерах компенсации потерь ОАО "БРРБ" от предоставления экспортных кредитов, осуществления постфинансирования и дисконтирования аккредитивов.

Также в постановлении содержится норма о том, как при экспортных контрактах будет осуществляться финансирование под уступку денежного требования - факторинга.

Документом определен порядок осуществления Банком развития Республики Беларусь постфинансирования, дисконтирования аккредитивов.

Также правовым актом установлен перечень товаров, на производство и приобретение которых в соответствии с указом № 534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)" прередоставляются экспортные кредиты, осуществляются постфинансирование и дисконтирование аккредитивов.