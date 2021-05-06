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В конгрессе США прошли слушания по Беларуси. Предложение - организовать международную конференцию по ситуации в стране

06.05.2021 20:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 мая в Комиссии по правам человека конгресса США прошли онлайн-слушания по Беларуси. На них выступила Светлана Тихановская и предложила организовать международную конференцию, чтобы изучить ситуацию в стране.


Фото: Reuters

Светлана Тихановская отметила, что США были в числе первых, кто ввел санкции и визовые запреты в отношении представителей белорусской власти, и призвала Штаты включиться в международный переговорный процесс с их европейскими партнерами. Она назвала эффективными разморозку санкций США в отношении девяти белорусских предприятий и предложила расширить этот список. Также Тихановская предложила США принять активное участие в организации специальной международной конференции по Беларуси.

— Мы призываем США принять активное участие в организации такой международной конференции, которая включала бы широкий спектр сторон. Это позволит нам рассмотреть ситуацию в Беларуси и выработать шаги по разрешению кризиса путем выборов, — заявила Светлана Тихановская.

По ее словам, для решения кризиса в Беларуси нужно пройти три шага: национальный диалог с освобождением и реабилитацией политзаключенных, свободные и честные выборы и реформа политической системы с восстановлением верховенства закона и уважением прав человека.

Конгрессмен и сопредседатель Комиссии по правам человека Кристофер Смит заявил, что Комиссия по правам человека намеревается передать в Администрацию президента США письмо, в котором будет изложено предложение Штатам занять лидирующую роль в организации международной конференции по Беларуси.

Также Тихановская предложила обсудить кризис в Беларуси во время предстоящего саммита G7 в Соединенном Королевстве, который должен пройти с 11 по 13 июня.

На слушаниях обсуждались и санкции. Дэвид Крамер, бывший помощник государственного секретаря США и исследователь Международного университета Флориды подчеркнул, что санкции должны использоваться системно и быть частью более широкой стратегии, чтобы достигнуть поставленных целей. По его мнению, санкции необходимо вводить быстрее, чем это было раньше, и их необходимо расширить.

— Мы должны целиться в так называемые «кошельки», в людей, связанных с Лукашенко, которые поддерживают его финансово. Сюда нужно включить и граждан России, благодаря которым Лукашенко остается у власти, и таких же граждан Беларуси, — сказал Крамер.

В качестве возможных персон для санкций он назвал Михаила Гуцериева, Германа Грефа, Виктора Шеймана, Алексея Алексина, Николая Воробья, Александра Зайцева, Александра Мошенского, Владимира Пефтиева. Крамер также перечислил российские организации: «Сбербанк», «Банк ВТБ», «ВЭБ», «Газпромбанк», «Газпром», «Славнефть», «Роснефть». По его мнению, санкции можно ввести и в отношении сотрудников российской телевизионной сети RT. Крамер также предположил, что цели для санкций могут быть и в Объединенных Арабских Эмиратах, с которыми, по его мнению, у Лукашенко есть тесные финансовые связи.

— Санкции важны, но они должны быть направленными, индивидуальными, потому что мы не хотим навредить белорусам, — отметила Тихановская. — Не мы и не вы в ответе за эти санкции — ответственность несет лишь режим.

Дэвид Крамер предположил, что США и европейские страны могли бы предложить Беларуси пакет помощи в случае изменения политической ситуации в стране.

— Я думаю, конгресс совместно с Администрацией президента и европейскими союзниками могли бы составить пакет предложений, который бы продемонстрировал народу Беларуси, что мы готовы предоставить поддержку после ухода Лукашенко и помочь с восстановлением страны, — отметил Крамер. — Мы можем показать людям те возможности, которые откроются, когда настанут лучшие времена.

 
 
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