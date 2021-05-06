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Беларусь и Молдова нацелены на кооперацию во всех сферах

06.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кооперация в АПК, совместные производства в промышленности и взаимная торговля. Беларусь и Молдова готовы наращивать сотрудничество во всех сферах. Об этом заявили сегодня в правительстве на встрече премьера Романа Головченко с председателем парламента Молдовы Зинаидой Гречаный. Минск и Кишинев связывают давние партнерские отношения, открытый диалог и обоюдное стремление выстраивать полноценное сотрудничество. Белорусы постоянно участвуют в тендерах на поставку техники в Молдову, например, тракторов, и выигрывают в конкуренции. Готовы активно работать и по дорожно-строительным проектам и обновлению пассажирского транспорта.

За I квартал товарооборот между странами вырос почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Особая роль в укреплении дальнейших торгово-экономических связей отводится межправкомиссии, которая планирует собраться на заседание до конца года.

 
Теги: Минск
 
 
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Кооперация в АПК, совместные производства в промышленности и взаимная торговля. Беларусь и Молдова готовы наращивать сотрудничество во всех сферах. Об этом...
 
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