Защита вложений инвесторов, изменения для перевозчиков, ноу-хау для адвокатов - депутаты поддержали ряд поправок

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Новости из Овального зала, где на неделе рассматривали экономическую повестку. Одним из самых заметных решений, за которое голосовали депутаты, стала корректировка отношений с инвестором. Стоит ли говорить о важности инвестиций, особенно в ковид-эпоху, когда в мировом масштабе вложения в развитие сбавили темпы. Тенденция не обошла Беларусь.

На этой волне закономерна законодательная повестка, где предусмотрен ряд гарантий для инвестора. Компенсации и защита вложений - вот за что депутаты отдали свой голос. Подробнее расскажем в нашем репортаже, но сперва заметим, что поправили парламентарии еще и законы об адвокатской деятельности, а также внесли правки в ведение бизнеса для перевозчиков.



Многие нормы обсуждаемы в обществе. И наш корреспондент Алина Лаппо расскажет, почему.



Улучшить инвестклимат в стране, привлечь деньги в экономику Беларуси – одни из основных задач на ближайшую пятилетку. Правовое регулирование - важнейший фактор, который влияет на инвестиционную привлекательность страны. Накануне такие подходы приняли депутаты. Среди основных новелл - обязательное наличие инвестиционного проекта, принцип невмешательства в частные дела, гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Впрочем, механизм предоставления этой гарантии еще пропишут в Декрете №10 - документ сейчас в активной разработке.



Предлагаемые изменения в части транспорта и перевозок - соответствующий законопроект также принят в первом чтении - можно разделить на три блока: изменения на упрощение ведения бизнеса, совершенствование системы международных перевозок и контрольно-надзорной деятельности. Так, к примеру, предлагается службам такси использовать специальную программную кассу. Для пассажира это возможность платить как по карте, так и наличными и получать чек для фискальных органов - это прозрачность и дистанционный контроль.



В Овальном зале обсудили и вопросы оборота токенов

На повестке - некоторые нюансы по работе Парка высоких технологий. Так, за ПВТ закреплен контроль за деятельностью резидентов парка в части финансовых операций. Главная задача не допустить легализации доходов, полученных преступным путем, и предотвратить финансирование террористической деятельности. Согласно общеевропейским правилам, должны обеспечить наличие подобного госоргана, который контролировал бы деятельность криптоплатформ. По словам директора ПВТ, Беларусь пока успешно конкурирует в борьбе за инвесторов, резидентов и капитал.



Депутаты также поддержали и поправки в вопросы адвокатской деятельности и пакет документов по техрегулированию и энергосбережению. Эти законопроекты приняты во втором чтении и будут направлены в Совет Республики.





