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Минск и Казань рассчитывают нарастить темпы промкооперации

06.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Экономические реалии и перспективы евразийской "пятерки" на неделе были в фокусе внимания премьеров ЕАЭС. Казань принимала Межправсовет и стала площадкой для обсуждения существующих барьеров в торговле, будущей промышленной кооперации и экспортных возможностях Союза. Особый интерес к совместным проектам в микроэлектронике. Это будущее для машиностроения - умные механизмы сегодня востребованы во всем мире. А потому важна кооперация не только идей, но и сырья и технологий.

Примеры совместных продуктов, пока в рамках "двойки", в Казани показали на выставке ЭКСПО. Тракторы, коммунальная техника, спецтранспорт, где железо российское, а моторы белорусские. Одним словом, было на что посмотреть. И наш корреспондент Светлана Лукьянюк не упустила возможность пообщаться с теми, кто умеет прибыльно работать сообща.

За 17 лет - 40 тысяч  таких машин.  Понятно, проект удачный и прибыльный, у покупателя был востребован.  Многие сельхозорганизации республики сеют и собирают урожай именно на "Беларусах". Сейчас на очереди  коммунальная техника и погрузчики. Здесь тоже кооперация и  хорошие перспективы.

У МТЗ в Татарстане сейчас не просто сборочное производство, а целый торговый дом. В этом  году уже продали 13 тысяч тракторов, что на 20 процентов больше, чем за прошлый год. Вообще  взаимная торговля  в этом году восстанавливается, да и у бизнеса оптимистичные прогнозы. За два месяца года мы наторговали почти на 175 миллионов долларов и рост к прошлогоднему периоду за 80 %. 

"МТЗ-Татарстан" находится в особой экономической зоне Алабуга

Ей больше 15, и за это время она стала самой успешной в России территорией, притягательной для инвестиций. Алабуга как раз и заточена в основном на машиностроение. Об этом рассказали и белорусской правительственной делегации. Из договоренностей на этой площадке - на базе "МТЗ-Татарстан" будут выпускать комплектующие и собирать еще дорожную технику, беспилотники и электротранспорт, готовы  создавать вместе наш МАЗ и российский КамАЗ. Есть уже и первый опытный образец трактора на газу.  Учитывая тренд на экологию, спрос на такую машину будет только расти,  выбросов у газомоторного топлива намного меньше, да и хорошая экономия для сельхозпредприятий. 

Сегодня общее дело для всех в "пятерке" ЕАЭС – это цифровизация экономики, что позволит сделать ее сильнее в мировой торговой системе.  Именно высокие технологии и их возможности, в том числе для реального сектора, демонстрировали белорусам в самом молодом городе России - Иннополисе.   Это научный кластер, тестовая площадка и для нанотехнологий. Беспилотник, роботы-доставщики интернет-вещей. Татарстан готов на совместные проекты с Беларусью, где сохранилась сильная школа электроники и машиностроения. 

Кооперации действующих производств и создание новых инновационных, а также расширение экспортной корзины.  Это актуально и для "пятерки" ЕАЭС, и для двусторонних проектов. Все это будет способствовать и восстановлению экономик на евразийском пространстве и их дальнейшему росту. 



 
 
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Экономические реалии и перспективы евразийской "пятерки" на неделе были в фокусе внимания премьеров ЕАЭС. Казань принимала Межправсовет и стала площадкой для...
 
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