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Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
06.05.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На первом энергоблоке атомной электростанции идет повышение мощности реакторной установки до номинальной.
Специалисты приступили к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальном уровне мощности реакторной установки, которое продлится 15 суток.
Комплексное опробование завершит этап опытно-промышленной эксплуатации блока.
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На первом энергоблоке атомной электростанции идет повышение мощности реакторной установки до номинальной. Специалисты приступили к комплексному...
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