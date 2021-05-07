Золотовалютные резервы в апреле выросли после трех месяцев падения

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 года, по предварительным данным, составили 7,278 млрд долларов (в эквиваленте), увеличившись за апрель на 337,9 млн долларов (на 4,9%) после сокращения в марте на 174,5 млн долларов.

С начала года золотовалютные резервы сократились на 2,8%.

Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В апреле 2021 года правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 105 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов. Такое снижение запланировано с учетом необходимости выплат государством валютного долга в размере 3,3 млрд долларов в нынешнем году.

За 2020 год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов.