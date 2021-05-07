﻿ Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,27 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,27 млрд

07.05.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая - Sputnik. Золотовалютные резервы республики составляют, по предварительным данным, 7 277,9 миллионов долларов в эквиваленте. Об этом сообщала пресс-служба Нацбанка.

ЗВР выросли впервые с ноября прошлого года: в апреле международные резервные активы прибавили 337,9 миллионов долларов (4,9%).

Напомним, в марте  золотовалютные резервы сократились на 174,5 миллиона долларов (– 2,5%) и составляли 6,9 миллиардов долларов.

"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Там также отметили, что за апрель Правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 105 миллионов долларов.

Прогноз на 2021

Напомним, председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур сообщал, что золотовалютные резервы республики в конце года могут сократится до чуть более 6 миллиардов долларов.

"С учетом прогнозируемых поступлений и выплат они составят более 6 млрд долларов. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", – отметил он Каллаур.

По новым требованиям денежно-кредитной политики Нацбанка резервы на начало 2022 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов. Годом ране этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.

Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний раз международные резервные активы Беларуси увеличивались в ноябре прошлого года, после чего наметилась тенденция на уменьшение ЗВР.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Золотовалютные резервы в апреле выросли после трех месяцев падения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by