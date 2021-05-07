Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,27 млрд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая - Sputnik. Золотовалютные резервы республики составляют, по предварительным данным, 7 277,9 миллионов долларов в эквиваленте. Об этом сообщала пресс-служба Нацбанка.

ЗВР выросли впервые с ноября прошлого года: в апреле международные резервные активы прибавили 337,9 миллионов долларов (4,9%).

Напомним, в марте золотовалютные резервы сократились на 174,5 миллиона долларов (– 2,5%) и составляли 6,9 миллиардов долларов.

"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Там также отметили, что за апрель Правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 105 миллионов долларов.

Прогноз на 2021

Напомним, председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур сообщал , что золотовалютные резервы республики в конце года могут сократится до чуть более 6 миллиардов долларов.

"С учетом прогнозируемых поступлений и выплат они составят более 6 млрд долларов. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", – отметил он Каллаур.

По новым требованиям денежно-кредитной политики Нацбанка резервы на начало 2022 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов. Годом ране этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.

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