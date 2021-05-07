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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,27 млрд
07.05.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая - Sputnik. Золотовалютные резервы республики составляют, по предварительным данным, 7 277,9 миллионов долларов в эквиваленте. Об этом сообщала пресс-служба Нацбанка.
ЗВР выросли
Напомним, в марте золотовалютные резервы
"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - пояснили в пресс-службе регулятора.
Там также отметили, что за апрель Правительство исполнило внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму около 105 миллионов долларов.
Прогноз на 2021
Напомним, председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур
"С учетом прогнозируемых поступлений и выплат они составят более 6 млрд долларов. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", – отметил он Каллаур.
По новым требованиям денежно-кредитной политики Нацбанка резервы на начало 2022 года должны составить не менее 6 миллиардов долларов. Годом ране этот показатель был 7,3 миллиарда долларов.
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В последний раз международные резервные активы Беларуси увеличивались в ноябре прошлого года, после чего наметилась тенденция на уменьшение ЗВР.
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