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22 года назад пропал бывший глава МВД и оппозиционный политик Юрий Захаренко
07.05.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ровно 22 года назад, 7 мая 1999 года, исчез бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко.
Юрий Захаренко родом из городка Василевичи, что в Речицком районе. Учился в Волгограде в высшей школе МВД, затем работал в следственных органах в Светлогорском районе и Гомеле. За почти 25-летнюю карьеру в СССР дослужился до замначальника Межрегионального управления по борьбе с организованной преступностью союзного МВД. После того, как Беларусь стала независимой, был главой Следственного управления, а затем Следственного комитета МВД.
В 1994 году он поддержал молодого и перспективного кандидата в президенты Александра Лукашенко, был в его команде, а после его победы, в июле 1994 года, был назначен министром внутренних дел Беларуси и вскоре стал генерал-майором.
В октябре 1995 года Лукашенко отправил Юрия Захаренко в отставку, а через полгода понизил в звании до полковника и уволил из МВД. Формально это объяснялось грубыми финансовыми нарушениями при капитальном ремонте гостиницы МВД в Ждановичах — в указе президента сообщалось о нецелевом расходовании 8,9 миллиарда рублей бюджетных средств (более 750 тысяч долларов) — и тем, что Захаренко «не принимал действенных мер по борьбе с преступностью в республике». Тем не менее, ходили слухи о конфликте Захаренко с тогдашним управделами президента Иваном Титенковым и недовольстве министра из-за некоторых кадровых решений, принятых Лукашенко в МВД.
— Я начал оглядываться где-то уже на эту ситуацию, что мы не туда идем, уже на втором полугодии нахождения в должности. Я пытался всячески повлиять на президента. Наверное, я остался одним из немногих, кто говорил ему правду. Ту правду, нехорошую правду, которая била по самолюбию президента, но я говорил ее. […] Когда разговаривали мы с президентом, присутствовал и господин Шейман, президент говорит: «Ты должен выполнить мой любой указ». Я ему говорю: «Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду, Конституцию нарушать я не буду». «Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники». Это запугивание или не запугивание? Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма, — вспоминал потом в знаменитом интервью Юрий Захаренко.
Вскоре бывший министр, имевший авторитет и связи среди силовиков, стал заметным членом оппозиции и вошел в состав руководства Объединенной гражданской партии, принимал участие в большей части оппозиционных акций. Он также занимался созданием Союза офицеров, а в начале 1998 года стал руководить комитетом по безопасности созданного противниками действовавшей тогда власти национального исполнительного комитета. Весной 1999 года оппозиция организовала альтернативные президентские выборы — в рамках этой кампании Захаренко ездил по стране и координировал сбор подписей за экс-премьера Михаила Чигиря.
Исчезновение и расследование
Вечером в пятницу, 7 мая 1999 года, 47-летний Юрий Захаренко направлялся домой и пропал в районе улицы Могилевской. Сообщалось, что незадолго до этого он позвонил жене и сказал, что он скоро придет домой и попросил ее греть ужин.
Сначала Захаренко искали как без вести пропавшего. Вскоре появилась общественная комиссия по расследованию убийства политика, куда вошли журналисты, правозащитники и бывшие силовики. Как потом вспоминал юрист Олег Волчек, благодаря показаниям свидетелей удалось выяснить, что Захаренко похитила неизвестная группа лиц. Бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке Владимир Бородач рассказывал журналистам, что общался с Захаренко утром в день его исчезновения — они обсуждали слежку, которая якобы велась за экс-главой МВД.
Только через четыре месяца после исчезновения Захаренко, 17 сентября, после исчезновения политика Виктора Гончара и предпринимателя Анатолия Красовского было
В своей книге начальник СИЗО № 1 полковник Олег Алкаев писал, что за неделю до исчезновения Захаренко, 30 апреля, по приказу Сивакова он выдавал пистолет, который используется для приведения в исполнение смертных приговоров, а вернули оружие через две недели.
После доклада в Парламентской ассамблее Совета Европы об исчезновении людей в Беларуси, который был сделан в 2004 году, Шейман, Сиваков и Павличенко попали в санкционные списки Евросоюза из-за подозрений в их причастности к похищению и убийству пропавших.
Новые сведения
Через 20 лет после исчезновения Захаренко, в декабре 2019 года, белорус Юрий Гаравский в интервью немецкому изданию Deutsche Welle,
Дмитрий Петрушкевич, который, будучи следователем прокуратуры, расследовал исчезновение Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского,
После резонансных признаний Гаравского государственные органы Беларуси
Семья
Семья Юрия Захаренко — жена и две дочери — около двух десятилетий назад переехала в Германию, так как супруга экс-главы МВД после его исчезновения опасалась за свою жизнь и за жизни детей. Дочь Захаренко Елена
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Расследование исчезновения политика, возобновленное в конце 2019 года в связи с появлением новых свидетельств, через несколько месяцев было приостановлено.
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