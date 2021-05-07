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До минус $158 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

07.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Застройщик серьезно снизил стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Соколиный край». Причем под удар по ценам попали все квартиры, которые выставлены на продажу в этом ЖК. Посмотрели, как отличаются новый ценник от старого. 

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

О проекте

ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Примерно 20 минут езды как до станции метро Могилевская, так и до станции метро Малиновка. Возводит ЖК РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Площадь застройки более 20 гектаров. По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров.

Дома кирпичные с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. Среди «фишек» жилого комплекса — европланировки (1+, 2+, 3+), стильные вентилируемые фасады, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню.

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Важная отличительная особенность комплекса – наличие во всех квартирах обособленной кухни-столовой общей площадью от 17 до 33 кв.м.

Строительство комплекса разбито на очереди, первую должны сдать уже в ноябре 2021 года.


До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Все подъезды в доме проходные: один выход ведет во двор, второй – на улицу. В исполнении входных групп преобладает стекло. Также в подъездах будут оборудованы места общего пользования с тамбурами, колясочными и комнатами уборочного инвентаря.

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Как купить?

Купить квартиру в жилом комплексе «Соколиный край» можно как при 100% оплате всей суммы, так и при помощи таких инструментов, как кредит на 20 лет от Белинвестбанка, рассрочки от застройщика до конца строительства, или отсрочки платежа.

В зависимости от выбранного инструмента оплаты, застройщик разбил варианты покупки на 6 специальных пакетов: «Соло», «Клиент+», «Базовый», «Стандарт», «Эконом» и «Премиум».

Пакет «Соло» - кредитная поддержка, первоначальный взнос – 30% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оплата с отсрочкой до окончания строительства.

Пакет «Клиент+» - без кредитной поддержки, первоначальный взнос – 30% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оплата с отсрочкой до окончания строительства.

Пакет «Базовый» - кредитная поддержка, первоначальный взнос – 15% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оплата по графику.

Пакет «Стандарт» - без кредитной поддержки, первоначальный взнос – 15% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оплата по графику.

Пакет «Эконом» - кредитная поддержка, единовременная оплата (100%) в течение месяца с момента заключения договора.

Пакет «Премиум» - без кредитной поддержки, единовременная оплата (100%) в течение месяца с момента заключения договора.

Выбор пакета покупки влияет на цену квадратного метра в квартире.

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Цены

Застройщик внес изменения сразу в три проектные декларации по объекту «Строительство жилого комплекса в г.п.Мачулищи» (ЖК «Соколиный край»). Цены снижены на все квартиры жилого дома №1.1. В некоторых квартирах размер скидки за квадратный метр достигает 406 рублей ($158 по курсу Нацбанка).

При 100% оплате за квартиру при помощи кредита стоимость квадратного метра «однушек» начинается от 1 850 рублей ($720), ранее эта сумма была равна 2 393,60 рублей ($934). «Двушки» Стартуют с 1840 рублей ($718) за квадратный метр, хотя раньше ценник начинался от 2280,96 рублей ($889). Квадратный метр в трехкомнатных квартирах начинается с суммы в 1 800 рублей ($700).

При 100% оплате без использования кредита квадратный метр в ЖК «Соколиный край» начинается от 1760 рублей ($685).

Ниже, для наглядного сравнения, приводим таблицу с новыми и старыми ценами за квадратный метр. Старая стоимость указана в скобках.

Пакет оплаты

Эконом

Премиум

Этажность

1,5 этажи

2-4 этажи

1,5 этажи

2-4 этажи

1-комнатная

1 850,00 (2150,40)

2 050,00 (2 393,60)

1 800,00 (2112,00)

2 000,00 (2365,44)

2-комнатная

1 840,00 (2048,00)

1 900,00 (2 280,96)

1 790,00 (2009,60)

1 900,00 (2252,80)

3-комнатная

1 800,00 (1920,00)

1 850,00 (2 140,00)

1 760,00 (1881,60)

1 800,00 (2112,00)
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Купить «однушку» с первоначальным взносом в 30%, кредитной поддержкой и оплатой с отсрочкой до окончания строительства можно всего лишь от 1 900 рублей ($739) за квадратный метр. Ранее квадратный метр в таких квартирах начинался от 2 240 рублей ($872) за квадратный метр. Двухкомнатные квартиры сейчас продаются от 1890 рублей ($737) за квадратный метр. Ранее их стоимость стартовала с 2 137 рублей ($832) за «квадрат». Трехкомнатные квартиры начинаются со стоимости в 1 860 ($724) рублей за «квадрат». Раньше стоимость квадратного метра в «трешках» начиналась с 2 009 рублей ($782) за квадратный метр.  

Без кредитной поддержки квадратный метр в «однушках» стартует с 1 860 рублей ($724). Трехкомнатные начинаются с ценника в 1 820 рублей ($708) за «квадрат».

Пакет оплаты

Соло

Клиент+

Этажность

1,5 этажи

2-4 этажи

1,5 этажи

2-4 этажи

1-комнатная

1 900,00 (2 240,00)

2 100,00 (2 506,24)

1 860,00 (2 214,40)

2 060,00 (2 464,00)

2-комнатная

1 890,00 (2 137,60)

2 000,00 (2 393,60)

1 850,00 (2 112,00)

1 960,00 (2 351,36)

3-комнатная

1 860,00 (2 009,60)

1 900,00 (2 252,80)

1 820,00 (1 984,00)

1 860,00 (2 210,56)
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

При выборе оплаты с первоначальным взносом в 15% и кредитной поддержкой, однокомнатные квартиры начинаются с ценника в 1 880 рублей ($732) за квадратный метр. Раньше стоимость квадрата в таких квартирах начиналась с 2 188 рублей ($852). Трехкомнатные квартиры сейчас начинаются со стоимости в 1 830 рублей ($712) за «квадрат».

Пакет оплаты

Базовый

Стандарт

Этажность

1,5 этажи

2-4 этажи

1,5 этажи

2-4 этажи

1-комнатная

1 880,00 (2 188,80)

2 090,00 (2 435,84)

1 830,00 (2 176,00)

2 030,00 (2 407,68)

2-комнатная

1 870,00 (2 086,40)

1 980,00 (2 323,20)

1 820,00 (2 073,60)

1 930,00 (2 295,04)

3-комнатная

1 830,00 (1 958,40)

1 880,00 (2 182,40)

1 790,00 (1 945,60)

1 830,00 (2 154,24)

Планировки

Как уже говорили, Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир.

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Ознакомится со всеми планировками поэтажно вы можете на сайте жилого комплекса. 

Стоит поспешить с выбором и бронированием квартиры, так как с каждым днем вариантов остается все меньше. 

До минус 8 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

 
Теги: Минск
 
 
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Застройщик серьезно снизил стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Соколиный край». Причем под удар по ценам попали все квартиры, которые выставлены на...
 
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