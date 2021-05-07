До минус $158 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»

Цены

Застройщик внес изменения сразу в три проектные декларации по объекту «Строительство жилого комплекса в г.п.Мачулищи» (ЖК «Соколиный край»). Цены снижены на все квартиры жилого дома №1.1. В некоторых квартирах размер скидки за квадратный метр достигает 406 рублей ($158 по курсу Нацбанка).

При 100% оплате за квартиру при помощи кредита стоимость квадратного метра «однушек» начинается от 1 850 рублей ($720), ранее эта сумма была равна 2 393,60 рублей ($934). «Двушки» Стартуют с 1840 рублей ($718) за квадратный метр, хотя раньше ценник начинался от 2280,96 рублей ($889). Квадратный метр в трехкомнатных квартирах начинается с суммы в 1 800 рублей ($700).

При 100% оплате без использования кредита квадратный метр в ЖК «Соколиный край» начинается от 1760 рублей ($685).

Ниже, для наглядного сравнения, приводим таблицу с новыми и старыми ценами за квадратный метр. Старая стоимость указана в скобках.