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До минус $158 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
07.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Застройщик серьезно снизил стоимость квадратного метра в жилом комплексе
О проекте
ЖК «Соколиный край» строится в Мачулищах (это 15 километров от МКАД по трассе Р23). Примерно 20 минут езды как до станции метро Могилевская, так и до станции метро Малиновка. Возводит ЖК РУП «Главное управление капитального строительства» Управления делами Президента Республики Беларусь. Площадь застройки более 20 гектаров. По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и два больших торговых центра на 3000 и 1000 квадратных метров.
Дома кирпичные с монолитными перекрытиями, проходными подъездами и закрытыми дворами без машин. Среди «фишек» жилого комплекса — европланировки (1+, 2+, 3+), стильные вентилируемые фасады, большие окна и панорамное остекление лоджий. Во всех квартирах будут установлены газовые котлы, металлические входные двери, унитаз, приборы учета и межкомнатные деревянные двери на кухню.
Как купить?
Купить квартиру в жилом комплексе «Соколиный край» можно как при 100% оплате всей суммы, так и при помощи таких инструментов, как кредит на 20 лет от Белинвестбанка, рассрочки от застройщика до конца строительства, или отсрочки платежа.
В зависимости от выбранного инструмента оплаты, застройщик разбил варианты покупки на 6 специальных пакетов: «Соло», «Клиент+», «Базовый», «Стандарт», «Эконом» и «Премиум».
Выбор пакета покупки влияет на цену квадратного метра в квартире.
Цены
Застройщик внес изменения сразу в три проектные декларации по объекту «Строительство жилого комплекса в г.п.Мачулищи» (ЖК «Соколиный край»). Цены снижены на все квартиры жилого дома №1.1. В некоторых квартирах размер скидки за квадратный метр достигает 406 рублей ($158 по курсу Нацбанка).
При 100% оплате за квартиру при помощи кредита стоимость квадратного метра «однушек» начинается от 1 850 рублей ($720), ранее эта сумма была равна 2 393,60 рублей ($934). «Двушки» Стартуют с 1840 рублей ($718) за квадратный метр, хотя раньше ценник начинался от 2280,96 рублей ($889). Квадратный метр в трехкомнатных квартирах начинается с суммы в 1 800 рублей ($700).
При 100% оплате без использования кредита квадратный метр в ЖК «Соколиный край» начинается от 1760 рублей ($685).
Ниже, для наглядного сравнения, приводим таблицу с новыми и старыми ценами за квадратный метр. Старая стоимость указана в скобках.
Купить «однушку» с первоначальным взносом в 30%, кредитной поддержкой и оплатой с отсрочкой до окончания строительства можно всего лишь от 1 900 рублей ($739) за квадратный метр. Ранее квадратный метр в таких квартирах начинался от 2 240 рублей ($872) за квадратный метр. Двухкомнатные квартиры сейчас продаются от 1890 рублей ($737) за квадратный метр. Ранее их стоимость стартовала с 2 137 рублей ($832) за «квадрат». Трехкомнатные квартиры начинаются со стоимости в 1 860 ($724) рублей за «квадрат». Раньше стоимость квадратного метра в «трешках» начиналась с 2 009 рублей ($782) за квадратный метр.
Без кредитной поддержки квадратный метр в «однушках» стартует с 1 860 рублей ($724). Трехкомнатные начинаются с ценника в 1 820 рублей ($708) за «квадрат».
При выборе оплаты с первоначальным взносом в 15% и кредитной поддержкой, однокомнатные квартиры начинаются с ценника в 1 880 рублей ($732) за квадратный метр. Раньше стоимость квадрата в таких квартирах начиналась с 2 188 рублей ($852). Трехкомнатные квартиры сейчас начинаются со стоимости в 1 830 рублей ($712) за «квадрат».
Планировки
Как уже говорили, Застройщик предлагает будущим жильцам большой выбор планировок на любой вкус от маленьких квартир-студий до просторных 3-комнатных квартир.
Ознакомится со всеми планировками поэтажно вы можете на
Стоит поспешить с выбором и бронированием квартиры, так как с каждым днем вариантов остается все меньше.
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До минус $158 за квадратный метр. Застройщик серьезно снизил стоимость всех квартир в ЖК «Соколиный край»
Застройщик серьезно снизил стоимость квадратного метра в жилом комплексе «Соколиный край». Причем под удар по ценам попали все квартиры, которые выставлены на...
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