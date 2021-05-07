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Впервые в этом году золотовалютные резервы Беларуси продемонстрировали рост

07.05.2021 11:39 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После трех месяцев падения, в апреле ЗВР Беларуси выросли на $337,9 млн (на 4,9%) и сейчас составляют $7 277,9 млн. Об этом сообщает Национальный банк страны.

Как рассказали в банке, по предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 мая текущего года составили $7 277,9 млн (в эквиваленте).

Таким образован, ЗВР страны за апрель вырос на 4,9% ($337,9 млн соотвественно).

По словам Нацбанка, рост наблюдается в связи с покупкой банком иностранной валюты на торгах БВФБ, увеличением стоимости монетарного золота и поступлением средств (в иностранной валюте) в бюджет.

Сообщается, что за апрель правительство исполнило внешних и внутренних обязательств на сумму порядка $105 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год, размер ЗВР Беларуси на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.

Напомним, за март золотовалютные резервы снизились на $174,5 млн, за февраль – на $88,9 млн, за январь– на $265 млн.

Как говорили в Нацбанке, в марте снижение уровня международных резервных активов «обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 310 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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После трех месяцев падения, в апреле ЗВР Беларуси выросли на $337,9 млн (на 4,9%) и сейчас составляют $7 277,9 млн. Об этом сообщает Национальный банк страны.
 
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