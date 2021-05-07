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На "Гродно Азоте" остановят два цеха: их будут ремонтировать
07.05.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая – Sputnik. В двух цехах ОАО "Гродно Азот" пройдут остановочные ремонты, сообщает пресс-служба предприятия.
Ремонтные работы в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-4" начнутся 18 июня и продлятся 25 суток. По словам главного механика Алексея Плякина, на данный момент ведутся организационные работы, предшествующие ремонтам. Для этого уже отобраны почти 200 человек персонала, в работах будут участвовать в том числе люди, командированные из других цехов.
"Также обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность необходимым сырьём, инструментом и оборудованием", - отметили в пресс-службе.
Остановка цехов
Как пояснили на предприятии, причиной внеплановой остановки стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания "Аммиак-4", что вызвало остановку технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4".
По данным пресс-службы ОАО, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия из-за произошедшего не было.
Напомним, что аварийные остановки одних из главных цехов "Гродно Азот" – "Аммиак-3" и "Аммиак-4" - в последнее время происходили несколько раз. В основном они случались из-за сбоев работы технологического оборудования. Работа, как правило, возобновлялась через один-два дня.
ОАО "Гродно Азот" - одно из крупнейших предприятий Беларуси. В начале апреля руководство химического гиганта сообщало, что в планах –
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко
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Цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" заработали 21 апреля - спустя два дня после того, как на них произошла внеплановая остановка оборудования.
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