Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мая – Sputnik. В двух цехах ОАО "Гродно Азот" пройдут остановочные ремонты, сообщает пресс-служба предприятия.

Ремонтные работы в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-4" начнутся 18 июня и продлятся 25 суток. По словам главного механика Алексея Плякина, на данный момент ведутся организационные работы, предшествующие ремонтам. Для этого уже отобраны почти 200 человек персонала, в работах будут участвовать в том числе люди, командированные из других цехов.

"Также обозначены исполнители работ, обеспечивается комплектность необходимым сырьём, инструментом и оборудованием", - отметили в пресс-службе.

Остановка цехов

Внеплановая остановка оборудования цеха "Аммиак-4" произошла 19 апреля, за ним прекратил работу и цех "Карбамид-4". Цеха включили в работу вечером в 23:30 20 апреля.

Как пояснили на предприятии, причиной внеплановой остановки стали ошибочные действия персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания "Аммиак-4", что вызвало остановку технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4".

По данным пресс-службы ОАО, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия из-за произошедшего не было.

Напомним, что аварийные остановки одних из главных цехов "Гродно Азот" – "Аммиак-3" и "Аммиак-4" - в последнее время происходили несколько раз. В основном они случались из-за сбоев работы технологического оборудования. Работа, как правило, возобновлялась через один-два дня.

ОАО "Гродно Азот" - одно из крупнейших предприятий Беларуси. В начале апреля руководство химического гиганта сообщало, что в планах – 12 проектов по модернизации , в их число входит и реконструкция цехов по выпуску аммиака. Проводить модернизацию действующих производств планируют параллельно со строительством нового азотного комплекса стоимостью 1,3 миллиарда долларов, который должен увеличить производственные мощности завода вдвое.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил , что участие в модернизации предприятия было предложено российскому "Газпрому".

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